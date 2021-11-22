Делегация «Белшина» посетила НТЦ «Кама», встретились с руководителями и специалистами Торгового дома «Кама»

Предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES с рабочим визитом посетили руководители и специалисты компании «Белшина». Делегация из Республики Беларусь ознакомилась с производственными мощностями KAMA TYRES, посетили Научно-технический центр «Кама», а также встретились с руководителями и специалистами Торгового дома «Кама».

Гостям показали производственные площадки, рассказали о деятельности предприятий, в том числе о реализации крупных инвестиционных проектов. Белорусские коллеги также имели возможность встретиться с руководителями ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» и обсудить все вопросы в формате «круглого стола».

Как отметила начальник управления персонала ОАО «Белшина» Оксана Приходько, такой обмен опытом между татарстанскими и белорусскими предприятиями проходит в рамках Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

«Наши предприятия строились практически как братья-близнецы, оба были оснащены лучшим на то время оборудованием, – отметила Оксана Приходько. – Замечу, что ОАО «Белшина» в этом году отмечает свое пятидесятилетие. Наш завод запускался в новогоднюю ночь 31 декабря 1970 года. Нам озвучили, что через два года юбилей отметит и «Нижнекамскшина». Мы только что с коллегами посмотрели подготовительный цех. В прошлый мой приезд этот проект здесь только-только начинался. Отрадно, что вы успешно его реализовали. Кстати, у нас на заводе массовых шин и сверхкрупногабаритных шин также завершена модернизация, установлено практически аналогичное резиносмесительное оборудование».

«Наши предприятия – это ведущие шинные заводы на территории бывшего Советского Союза, которые продолжают успешно развиваться и идти в ногу со временем, – подчеркнул руководитель делегации, начальник инженерно-технического центра «Белшины» Сергей Каюшников. – KAMA TYRES накопила уникальный опыт освоения современных технологий, выпуска инновационной продукции, внедрения «бережливых» инструментов. Сегодня мы увидели здесь хорошо организованный производственный процесс. Но как правильно сказали мои коллеги – у каждого свои плюсы! С 2013 года на «Белшине» также прошла серьезная модернизация производства, созданы совершенно новые модели шин с улучшенными характеристиками… Вам есть чем гордиться и что показать, но и нам есть, что рассказать и чем поделиться! Считаю, что наше дальнейшее сотрудничество будет полезным и в техническом, и коммерческом планах».

Белорусские шинники отметили, что общение было весьма продуктивным, диалог получился открытым и обогатил всех новыми знаниями, которые будут использованы в дальнейшей работе. Гости поблагодарили руководство KAMA TYRES и нижнекамских коллег за теплый прием и гостеприимство.

Источник: «Нижнекамский шинник»

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/