Делобанк: доля покупок по СБП увеличилась более чем на 30% после внедрения универсального куаркода

Доля расчетов по Системе быстрых платежей достигла четверти от общего количества всех безналичных оплат. Об этом сообщили в Делобанке, сравнив данные июня-августа и сентября-ноября.

Если в летние месяцы граждане пользовались СБП для оплаты покупок в 19% случаев, то после введения Центробанком универсального QR-кода с 1 сентября эта цифра выросла почти на треть и составила 25% от общей доли платежей.

Аналитики также отметили, что за осень количество оплат по СБП выросло на 42% по сравнению с летом, а общая сумма практически не изменилась. Средний чек снизился с 4412 руб. до 2871 руб. – это говорит о том, что СБП активно осваивается массовыми сегментами бизнеса.

Наибольший прирост по частоте оплат по СБП показывают оптово-розничная торговля, гипермаркеты, маркетплейсы: +106% к предыдущему периоду. На втором месте – услуги для бизнеса: +102%. Тройку лидеров замыкают специализированные продовольственные магазины: +94%. В топ-10 отраслей также вошли интерьерные и мебельные центры, АЗС, турагентства и туроператоры, курьерские доставки.

По мнению директора Делобанка Ирины Кузьминой, растущая популярность СБП только усилилась после введения универсального QR-кода, позволив сервису проникать в новые торговые ниши.

«Систему быстрых платежей начинают осваивать не только крупные компании, но и бизнес с маленьким чеком. По статистике Центробанка, количество торгово-сервисных предприятий, принимающих оплату по СБП, за осень выросло на 13% и превысило 2 млн. В 2025 году планируется масштабный запуск цифрового рубля, благодаря чему компаниям, которые уже сейчас принимают оплаты по универсальному QR-коду, будет проще начать работу и с цифровыми рублями», – добавила Ирина Кузьмина.