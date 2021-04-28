Делобанк запустил акцию «Приводи друзей»

Входящий в Банковскую группу СКБ-банка Делобанк объявил о том, что он запускает специальную акцию «Приводи друзей». Как рассказала в своем комментарии директор банка Ирина Кузьмина, в ее рамках клиент может рассчитывать на получение месяца бесплатного обслуживания банковского счета за каждого приведенного друга. Также ему будут предложены бонусы для траты на полезные сервисы. По словам Ирины Кузьминой, пригласив 12 друзей, человек может забыть об абонентской плате на целый год!

Приглашенным клиентом Делобанка друзьям начислят так называемые делокоины. Это специальные приветственные бонусы, с помощью которых можно оплатить первый месяц обслуживания счета или обменять на поездки в такси, книги и даже разработку фирменного стиля. Чтобы пригласить друга, требуется написать в чат Делобанка «Порекомендовать банк», а затем заполнить короткую форму. Начисление делокоинов происходит после того, как друг или партнер станет клиентом банка.