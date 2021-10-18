«Деловые Линии» открыли в Туапсе терминал

Склад группы компаний имеет площадь более 1 тыс. кв. м и будет обслуживать все грузы весом до 1,5 тонн

Группа компаний «Деловые Линии» продолжают активно развиваться в Краснодарском крае – у логистического оператора уже 7 терминалов, с учетом нового, в Туапсе, в 5 других городах — Новороссийске, Сочи, Адлере, Армавире и в Краснодаре. В столице региона «Деловые Линии» управляют уже 2 логистическими центрами. Тесно с транспортными потоками Краснодарского края связан также терминал в Майкопе Республики Адыгея.

— «Деловые Линии» планируют дальнейшую экспансию в крае: открытие дополнительных складов и увеличение доли рынка, так как регион привлекателен для инвесторов и лидирует в стране по объему строительных и сельскохозяйственных работ, по обороту розничной торговли, а также в сфере санаторно-курортного и туристского комплекса,— отмечают в пресс-службе компании, пишет «Ъ».

Терминал в Туапсе, помимо самого города, будет обслуживать Джубгу, Ольгинку и село Лазаревское в Большом Сочи.