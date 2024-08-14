День молодежи 2024: тренинг Shanghai Electric по развитию карьеры молодежи для новичков

Shanghai Electric запустил комплексную программу обучения, предназначенную для более чем 700 вновь принятых выпускников. Этот шаг, последовавший за общенациональным всплеском найма, направлен на формирование молодых талантов для секторов, находящихся в авангарде трансформирования энергетической отрасли. В рамках программы новобранцы посетили промышленные базы Shanghai Electric, где получили представление о корпоративной структуре компании, инновационных процессах, цифровых достижениях и стратегиях управления талантами.

«Молодые таланты всегда были движущей силой нашего устойчивого роста и долгосрочного видения, — сказал Чжу Чжаокай (Zhu Zhaokai), директор по персоналу Shanghai Electric Holdings Group. — Их инновационный дух и свежее видение — это то, что делает компанию Shanghai Electric динамичной и дальновидной. Поскольку мы смотрим в будущее, крайне важно, чтобы мы продолжали воспитывать молодежные таланты, поощряя у наших новых сотрудников творчество и лидерство с инновациями».

Для интеллектуального развития компания Shanghai Electric нацелилась на набор персонала в областях, имеющих решающее значение для ее роста в области автоматизации и цифровых технологий. Набор 2024 года охватывает 34% выпускников, специализирующихся в таких областях, как искусственный интеллект, интеллектуальная наука и технологии, интеллектуальное производственное проектирование и автоматизация – сектора, которые становятся все более важными для развития эксплуатации электростанций, оборудования для автоматизации, ядерной энергетики и промышленного программного обеспечения.

Shanghai Electric демонстрирует свою приверженность экологической устойчивости, отдавая приоритет кандидатам с опытом работы в зеленых отраслях.

Компания активно ищет выпускников в области наук об окружающей среде, химического машиностроения, возобновляемых источников энергии и передовых энергетических технологий, причем 40% новых сотрудников приходят из этих специализированных областей.

Цифровая трансформация лежит в основе стратегии Shanghai Electric, поскольку она исследует новые решения для инноваций в энергетике и промышленном оборудовании. В этом году процесс найма был оптимизирован с помощью индивидуальных онлайн-оценок, предназначенных для выявления уникального потенциала каждого кандидата. Обучение для новых сотрудников включает в себя инновационные методы, такие как групповые обсуждения без лидеров и всесторонние тематические исследования, соответствующие стратегическим целям компании.

Чтобы максимизировать потенциал молодых специалистов, компания Shanghai Electric разработала систему развития талантов «Excellence E+» с тремя целями: Electric+, Empower+ и Engine+, структурированную по пяти этапам: интеграция, понимание, развитие навыков, совершенствование и достижение. Новые сотрудники будут участвовать в программах развития талантов в зависимости от их карьерного пути и этапов роста. Ключевые программы включают в себя интенсивный тренировочный лагерь, проекты по развитию молодых талантов, программы управления и технических стажеров, а также специальную схему для развития будущих технологических лидеров.

Компания Shanghai Electric Power Station Group также нацелена на молодых специалистов на этапе достижений, чтобы развивать будущих лидеров в секторе возобновляемых источников энергии. По мере того как мир ускоряет переход к устойчивой энергетике, эта стратегическая инициатива обеспечивает интенсивное обучение в таких важнейших областях, как электрохимия, материаловедение, полупроводники и физика. Этот тренинг направлен на то, чтобы вооружить этих людей с высоким потенциалом разнообразными навыками, необходимыми для достижения успеха на конкурентном рынке возобновляемых источников энергии.