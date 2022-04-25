День Земли 2022: Dreame Technology инвестирует в экологически чистые технологии уборки

12 % годового дохода компании Dreame было инвестировано в исследования и разработки в области устойчивого развития.

Компания Dreame Technology, один из ведущих мировых производителей интеллектуальных устройств для уборки дома, уделяет все больше внимания экологически чистым технологиям, помогая клиентам по всему миру делать уборку экологичной. В настоящее время компания инвестирует 12 % ежегодной выручки в исследования и разработки, стимулируя выпуск ряда интеллектуальных энергосберегающих и экологически чистых пылесосов в 2021 году. Их функции включают в себя автоматическое обнаружение пыли, самоочистку и замену батарей, что горячо приветствуются пользователями.

Среди них беспроводной вертикальный пылесос Dreame T30, способный сам выбирать правильный уровень всасывания для экономии энергии. Это достигается за счет обнаружения пыли и соответствующего выбора уровня всасывания в автоматическом режиме, что обеспечивает более эффективную очистку и более длительное время работы. Кроме того, модель T30 оснащена литий-ионным полимерным аккумулятором, который эффективно вырабатывает энергию и значительно рассеивает тепло, обеспечивая постоянную мощность двигателя. Съемный аккумулятор также продлевает срок службы пылесоса и снижает количество опасных отходов. Одной зарядки достаточно для 90 минут уборки в экономичном режиме, 35 минут в стандартном режиме и 7,5 минут в турбо-режиме.

Еще одним популярным продуктом является Dreame Bot W10, оснащенный системой автоматической очистки и сушки швабры. Сначала швабра поливается водой и быстро вращается для удаления грязи. Сопло всасывает грязную воду в резервуар для грязной воды с отсоединяемым лотком для облегчения утилизации. После этого швабра сушится горячим воздухом, что гарантирует ее свежесть, чистоту и отсутствие плесени и неприятных запахов. Данный процесс сопровождается низким уровнем шума, чтобы не мешать окружающим.

Еще одной особенностью модели W10 является повышенная эффективность очистки. Конструкция 2-в-1 швабры и пылесоса обеспечивает более тщательную сухую и влажную уборку благодаря широкой вращающейся щетке, охватывающей большую площадь поверхности при каждом движении. Эта модель может очистить площадь до 300 кв. м без подзарядки. Кроме того, высокая мощность всасывания обеспечивает более эффективную очистку, а прилегающая к полу конструкция позволяет легко оттирать стойкие пятна.

Инновации — ключ к созданию новых эффективных и экологичных функций. Интенсивные исследования и разработки позволили компании Dreame сделать целый ряд изобретений и зарегистрировать 248 патентов в таких областях, как высокоскоростные электродвигатели, монокулярное машинное зрение, одновременная локализация и построение карты (SLAM), многоконусное циклонное разделение. Сегодня компания является одним из мировых лидеров по патентам во многих из этих областей.

«Новаторство будет для нас ключевым словом в течение следующих пяти лет», — заявил основатель и генеральный директор компании Dreame Technology Хао Юй (Hao Yu). — Мы направим еще больше усилий и времени на изучение мнения и предпочтений потребителей, это поможет нам в разработке инновационной продукции, удовлетворяющей их потребностям. В рамках нашего общего обязательства мы стремимся поставлять наиболее эффективные продукты потребителям по всему миру, чтобы каждый мог наслаждаться более легкой и удобной уборкой».

В перспективе компания Dreame продолжит уделять повышенное внимание дальнейшим исследованиям и разработкам, производству, упаковке и послепродажному обслуживанию, предоставляя пользователям комплексные и экологичные решения. Благодаря своим выдающимся исследованиям и разработкам компания уже совершила новые прорывы в области интеллектуальных технологий уборки помещений; инновации компании Dreame предложат еще более невероятные функции в будущем.

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology была основана в 2017 году и занимается производством инновационных потребительских товаров со специализацией на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Для получения более подробной информации посетите сайт Dreame.