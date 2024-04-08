Департамент культуры и туризма Абу-Даби представил Стратегию развития туризма до 2030 года

Наследный принц Абу-Даби и председатель Исполнительного совета Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохаммед бин Заид Аль Нахайян (Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan) утвердил новую Стратегию развития туризма до 2030 года. Этот амбициозный проект, возглавляемый Департаментом культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi), знаменует собой новую эру экспансии и стратегического развития в секторе путешествий и туризма.

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi to deliver Tourism Strategy 2030 to ensure emirate’s sustainable growth as global tourism destination

Стратегия направлена на увеличение числа посетителей с почти 24 миллионов в 2023 году до 39,3 миллиона к 2030 году (пользующихся гостиничными услугами и посетителей одного дня) с ростом на 7 % в годовом исчислении. Кроме того, планируется значительно увеличить вклад сектора туризма и путешествий в ВВП ОАЭ, увеличив его примерно с AED 49 млрд в 2023 году до AED 90 млрд в год к 2030 году.

По прогнозам, стратегия создаст 178 000 новых рабочих мест к 2030 году по мере развития всей туристической инфраструктуры для удовлетворения этого спроса. Она призвана почти удвоить число международных посетителей, пользующихся услугами гостиниц, с AED 3,8 миллиона в 2023 году примерно до 7,2 миллиона в 2030 году, расширить доступность гостиничных номеров с 34 000 в 2023 году до 52 000 к 2030 году и еще больше расширить сегмент жилья для отдыха, чтобы диверсифицировать варианты размещения.

Его Превосходительство Мохамед Халифа Аль Мубарак ( Mohamed Khalifa Al Mubarak) , председатель DCT Abu Dhabi, сказал: «Туристическая стратегия 2030 года знаменует собой поворотный момент в трансформационном путешествии Абу-Даби, представляя собой жизненно важный рычаг в нашей продолжающейся эволюции. Стратегия, реализуемая совместно с нашими ключевыми партнерами, подчеркивает нашу твердую приверженность содействию устойчивому росту и стратегическому развитию в секторе путешествий и туризма. Благодаря тщательно продуманным инициативам, которые откроют экономические возможности, усилят нашу самобытную культуру и повысят ценностное предложения эмирата, мы закладываем основу для яркого и процветающего будущего, которое выходит за рамки поколений».

Для достижения целей Стратегии были определены 26 ключевых инициатив по четырем стратегическим направлениям: Предложение и активация города; Продвижение и маркетинг; Инфраструктура и мобильность; Виза, лицензирование и нормативы. Эти направления составляют основу комплексного подхода Абу-Даби к реализации своих амбициозных туристических целей и содействию устойчивому росту в этом секторе.

Инициативы будут реализованы благодаря коллективному видению DCT Abu Dhabi, Департамента экономического развития Абу-Даби (ADD), Департамента муниципалитетов и транспорта (DMT), Аэропортовой компании Абу-Даби (ADAC) и других ключевых государственных и частных заинтересованных сторон, которые играют стратегическую роль в реализации туристического видения Абу-Даби.

Первый компонент, Предложение и Активация города, призван еще больше улучшить общее впечатление гостей, представив дополнительные культурные объекты, тематические парки, предложения для розничной торговли и новые гостиничные сети. Общее расширение календаря мероприятий эмирата, включающего круглогодичные концерты, фестивали и семейные мероприятия. Существенно расширится ресторанная линейка, включая введение кулинарных школ и учебных программ.

DCT Abu Dhabi также удвоит свои усилия по Продвижению и маркетингу, расширив международный охват с 11 до 26 рынков и усилив синергию в туристической экосистеме Абу-Даби. Он также установит стратегические глобальные партнерские отношения со средствами массовой информации и известными брендами для высококачественного сотрудничества, создавая убедительный, специфичный для рынка контент в различных точках взаимодействия.

Компонент Стратегии «Инфраструктура и мобильность» повысит доступность гостиничных номеров в различных категориях, включая доступные и роскошные варианты, глэмпинг и проживание на ферме. Благодаря плодотворному сотрудничеству эмират намерен улучшить дороги, общественный транспорт и инфраструктуру, упростить поездки и увеличить приток посетителей за счет увеличения количества посадочных мест как на местных, так и на международных авиакомпаниях.

Наконец, как опыт посетителей, так и туристические бизнес-операции будут значительно улучшены благодаря упрощенным процессам получения виз, лицензирования и регулирования. В сотрудничестве с соответствующими государственными органами усовершенствованные платформы и процессы сократят временные рамки для всех заявок и разрешений, чтобы облегчить ведение бизнеса и привлечь инвестиции.

В 2023 году туристический сектор Абу-Даби пережил заметный всплеск, приняв почти 24 миллиона посетителей. Рост числа гостей отелей на 27% и иностранных гостей на 54% укрепил экономику, увеличив ВВП ОАЭ примерно на AED 49 млрд.

Приток с ключевых международных рынков, таких как Индия, Россия, Великобритания, Китай и Королевство Саудовская Аравия, сыграли ключевую роль в 2023 году, наряду с количеством привлекаемых ярким множеством из более чем 150 событий эмирата, его нетронутыми пляжами и природными ландшафтами, а также его культурными объектами, такими как Каср аль-Хосн, Каср аль-Ватан и Мечеть шейха Зайда, которые привлекли более 8,7 миллиона посетителей. Посетители музеев, культурных фестивалей и художественных выставок посетили Лувр Абу-Даби и первую публичную художественную выставку «Manar Abu Dhabi», что подчеркивает разнообразную привлекательность эмирата.

Число посетителей мероприятий MICE также увеличилось на 44 % (встречи, стимулы, конференции и выставки). Благодаря участию 960 000 делегатов в 2 477 мероприятиях, посвященных достопримечательностям и ресторанам Абу-Даби, сектор продуктов питания и напитков вырос на 21 %. Кроме того, флагманские развлекательные мероприятия, такие как фестиваль MOTN и Гран-при Формулы-1 Etihad Airways Abu Dhabi, а также знаковые культурные события, такие как фестиваль Al Hosn и фестиваль Liwa, еще больше укрепили позиции Абу-Даби как глобального центра отдыха и туризма.