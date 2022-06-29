Департамент образования и науки Москвы провел фестиваль для столичных колледжей

Москва
29 июня 2022

В московском Дворце пионеров на Воробьевых горах завершился фестиваль «ПроПрофессии и ПроВозможности». Фестиваль собрал 50 московских колледжей. 

Мероприятие организовано столичным Департаментом образования и науки. По словам его руководителя Александра Молоткова, мастером может называться человек, превративший своё ремесло в искусство, т.е. достигший вершин мастерства. На фестивале молодёжь могла увидеть и пообщаться с такими мастерами.

Ирина Жданова, директор Московского центра развития профессионального образования, уточняет, что фестиваль «ПроПрофессии и ПроВозможности» позволяет погрузиться в мир специальностей будущего, испытать силы в понравившейся профессии, которых на фестивале было представлено свыше ста.

Мероприятие организовано с целью ознакомления будущих абитуриентов с тем, что их вскоре ждёт при дальнейшем обучении. Кроме того, оно дает возможность им попробовать себя в различных профессиях.

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