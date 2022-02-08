Депутат-единоросс Михаил Романов напомнил о важности формирования доступной городской среды

О важности формирования доступной городской среды напомнил депутат-единоросс Михаил Романов в ходе работы своей онлайн-приемной. 31 января – 4 февраля 2022 года члены партии «Единая Россия» посвятили тематическую неделю приемам граждан во всех регионах страны.

Основное внимание в этот раз было уделено социальным вопросам. Так, депутат Михаил Романов объяснил, как добиться для людей с ОВЗ равных возможностей передвижения.

Депутат отмечает, что алгоритм сооружения пандуса подразумевает обращение с соответствующим заявлением в управляющую компанию многоквартирного дома, ТСЖ, ЖЭК, правление ЖК (ЖСК). На его рассмотрение отводится 30 дней. Затем наступает этап технического согласования, поскольку при установке пандуса должны быть соблюдены многочисленные требования, связанные с соблюдением технических нормативов.

Он обратил внимание на случаи, когда установка пандусов не выполняется управляющей компанией, которая не выделяет на это финансовые средства. В случае отказа, заявку на установку сооружения необходимо адресовать отделу соцзащиты населения.