Депутат-единоросс Михаил Романов напомнил о важности формирования доступной городской среды

Общество
8 февраля 2022

О важности формирования доступной городской среды напомнил депутат-единоросс Михаил Романов в ходе работы своей онлайн-приемной. 31 января – 4 февраля 2022 года члены партии «Единая Россия» посвятили тематическую неделю приемам граждан во всех регионах страны.

Основное внимание в этот раз было уделено социальным вопросам. Так, депутат Михаил Романов объяснил, как добиться для людей с ОВЗ равных возможностей передвижения.

Депутат отмечает, что алгоритм сооружения пандуса подразумевает обращение с соответствующим заявлением в управляющую компанию многоквартирного дома, ТСЖ, ЖЭК, правление ЖК (ЖСК). На его рассмотрение отводится 30 дней. Затем наступает этап технического согласования, поскольку при установке пандуса должны быть соблюдены многочисленные требования, связанные с соблюдением технических нормативов.

Он обратил внимание на случаи, когда установка пандусов не выполняется управляющей компанией, которая не выделяет на это финансовые средства. В случае отказа, заявку на установку сооружения необходимо адресовать отделу соцзащиты населения.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Площадка РТС-тендер провела круглый стол на тему цифровизации госзакупок

Мир

CGTN: Китай отметил наступление года Тигра грандиозным гала-концертом

Технологии

Метавселенные — новый ИТ-медиатренд 2021 года

Политика

Вячеслав Моше Кантор: опыт и знания экс-канцлера Курца будут незаменимы для ЕСТП