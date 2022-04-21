Депутат ГД Сергей Кабышев отметил вклад Столыпина в становление российского образования

В Государственной Думе открылась историко-архивная выставка «П. А. Столыпин. Жизнь за Отечество». Экспозиция посвящена 160-летию со дня рождения государственного деятеля

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Сергей Кабышев отметил важность идей Столыпина для формирования национальной философии образования:

«Бояться грамоты и просвещения, бояться света, полагал Петр Столыпин, нельзя: „образование народа, правильно и разумно поставленное, никогда не поведет его к анархии“. По сути, в этих словах в концентрированном виде выражен исключительно важный сегодня исторический опыт национальной философии образования, которое и в целом, и на каждом отдельном уровне должно служить идеалам гражданственности, патриотизма, уважения к традиционным духовным ценностям, обеспечивать продуктивный синтез обучения, воспитания и дисциплины. Нельзя забывать о том, что через образовательную систему, через талант и труд педагога происходит образование не только личности человека и гражданина, но и народа как единой гражданской исторической и политической нации. Вот почему так важно, чтобы система образования, при всем значении стоящих перед ней практико-утилитарных задач, не превращалась в рафинированный способ освоения компетенций, а могла эффективно выполнять свое основное социальное и государственное предназначение. Решения, касающиеся развития системы образования, должны не зависеть от текущих колебаний общественных настроений, а соответствовать коренным национальным интересам и быть тщательно выверенными».

Также Сергей Кабышев отметил особую роль Столыпина в развитии образования и науки Саратовской области:

«Для меня, как саратовца, особенно приятно отметить состоявшееся под началом Петра Столыпина открытие в Саратове Мариинской женской гимназии, 2-го реального мужеского училища, Императорского Николаевского университета, а также Консерватории, которая стала первым в русской провинции высшим музыкальным учебным заведением России, появившемся вслед за Петербургской и Московской консерваториями».

Напомним, накануне в Саратове центральному пешеходному проспекту дали имя Петра Столыпина.