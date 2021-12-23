Депутат Госдумы Михаил Романов подробно рассказал о работе первой сессии Госдумы VIII созыва

Депутаты Госдумы VIII созыва в ходе первой сессии подали свыше 140 законотворческих инициатив, многие из которых уже вступили в силу. Об этом заявил зампред комитета ГД по контролю Михаил Романов.

Многие инициативы были связаны с противодействием коррупции, борьбой с ростом цен и бедностью, развитием экономики. Работу Думы парламентарий назвал яркой и напряженной, хотя и очень результативной, а также социально необходимой. Работа сформированных комитетов ГД и межведомственных рабочих групп, по его мнению, также велась крайне профессионально.

Вся система государственного управления была актуализирована и модернизирована законом об устройстве государственной власти и другими законами, касающимися развития конституционных положений, говорит Романов. Парламентарии обеспечили формирование дополнительных правовых условий для уменьшения рисков дорожного движения, а также продлили дачную амнистию. Пакет законов был также принят для защиты заемщиков – они призваны усовершенствовать регулирование МФО. Кроме того, Романов также напомнил об успешном принятии федерального бюджета на ближайшие три года.