Депутат Михаил Романов выступил на открытии нового спортивного сооружения в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открылось новое спортивное сооружение. В Невском районе (Железнодорожный проспект) появилась новая ледовая арена под открытым небом, которая стала самым большим катком в Северной столице России.

Площадь нового спортивного сооружения достигает 7,8 тыс. кв. м. Посещение катка является бесплатным, время работы: 8:00-22:00. Старт работы арены был ознаменован проведением любительского турнира по хоккею с мячом, которые сменили массовое катание, эстафеты и игры на льду.

В своей речи Михаил Романов выразил уверенность в том, что на этой огромной ледяной площадке произойдет не одна встреча многочисленных друзей спорта, поклонников хоккея, фигурного катания, просто любителей активных ледовых развлечений. Депутат-единоросс также пожелал всем, у кого на ногах коньки, гладкого льда, а болельщикам – незабываемых впечатлений! Своё выступление он завершил лозунгом «Россия, вперед!».

Сдача в эксплуатацию спортивного объекта была приурочена к открытию XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.