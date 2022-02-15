Депутат ЗСК Олег Бойченко призвал однопартийцев уделить больше внимания «Народной программе»

Краснодарское местное отделение партии «Единая Россия» провело очередную конференцию, участниками которой стали 188 делегатов. Мероприятие было посвящено переизбранию руководящих партийных органов и обсуждению реализуемых в Краснодаре программ партии.

В ходе мероприятия депутат ЗСК Олег Бойченко обратил внимание однопартийцев на важность реализации проекта «Народная программа», в рамках которого каждый горожанин имеет возможность направить «Единой России» предложение, которое позволит улучшить жизнь в Краснодаре.

Парламентарий отметил, что партия все чаще стала получать наказы, связанные со строительством ливневок, благоустройством зеленых зон, ремонтом дорог.

— Сегодня очень важно сконцентрироваться на решении этих задач, чтобы жизнь в Краснодаре стала лучше, — подчеркнул Олег Бойченко.

После конференции депутат пожелал удачи единомышленникам, включая своих коллег-депутатов, волонтеров партии и общественников.