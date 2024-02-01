Дети из России, Беларуси и Китая приняли участие в Международном образовательном фестивале «Открытое искусство»

С 22 по 28 января в Великом Новгороде при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Новгородской области прошел Международный образовательный фестиваль «Открытое искусство».

Всего было получено 919 заявок от 3406 человек из 63 регионов, включая 2 региона Китая и 3 Республики Беларусь. По итогам отборочного тура участниками фестиваля стали 1610 детей, из них — 1379 — юные таланты из различных регионов России, Китая и Беларуси, 231 — жители Великого Новгорода и Новгородской области.

Фестиваль открылся гала-концертом, в котором свое мастерство продемонстрировали члены жюри — наставники юных талантов, выдающиеся деятели искусств России.

Далее ребят ждали очные прослушивания. Конкурсная — не главная составляющая фестиваля. В рамках образовательной программы члены жюри провели также мастер-классы, семинар и круглый стол с участниками. Всего в рамках фестиваля прошло более 40 мероприятий. Трансляции концертов и образовательных мероприятий в социальной сети ВКонтакте посмотрели более 250 000 зрителей.

В связи с большим количеством участников в рамках «Открытого искусства» состоялось два концерта — церемонии награждения лауреатов.

25 января статуэтки были вручены по направлениям «Инструментальное исполнительство», «Вокальное искусство», «Изобразительное искусство». Событие посетил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Перед зрителями в Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского и широкой онлайн-аудиторией выступили лауреаты 1 степени и члены жюри фестиваля.

«Два с половиной года назад президент России учредил Президентский фонд культурных инициатив именно для того, чтобы такие талантливые дети имели возможность выйти на большую сцену, поучиться у мэтров, получить уникальные знания и шанс на выход во взрослую профессиональную творческую жизнь. Мы поддерживаем этот проект уже второй год, и я уверен, что он будет продолжаться дальше, расти. В этом году он вышел на международный уровень», — сказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов на церемонии награждения лауреатов.

28 января прошел концерт-закрытие и церемония награждения по направлениям «Хореографическое искусство» и «Театральное искусство». По традиции в нем также приняли участие лауреаты 1 степени и члены жюри.

Список лауреатов: https://openartfestival.ru/

«Идея воссоединения, отражающая духовный уровень развития нашего общества, его творческое начало и неиссякаемые способности юных талантов стали культурным кодом фестиваля. Наша главная задача — направить детей, помочь им выбрать правильный вектор на мастер-классах и конкурсных мероприятиях в Великом Новгороде. Мы видим, как из года в год ребята становятся все профессиональнее и оттачивают свои вкус и мастерство, как дети стремятся приехать сюда из разных регионов России, а теперь и стран, ради общения с мастерами и своими сверстниками», — подытожил художественный руководитель Международного образовательного фестиваля «Открытое искусство», заслуженный артист России, экс-премьер Мариинского театра, главный балетмейстер Большого театра Беларуси Игорь Колб.

Участие в мастер-классах и конкурсных прослушиваниях, проживание в Великом Новгороде, посещение гала-концертов и экскурсионных программ — бесплатны для конкурсантов.

Фото: пресс-служба Международного образовательного фестиваля «Открытое искусство»