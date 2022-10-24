Детский мир» сообщил о внедрении собственной ритейл медиа платформы

«Детский мир» совместно с технологическим партнером Eshopmedia открывает доступ к платформе для автоматизированной закупки рекламных форматов по моделям CPM и CPC внутри мобильного приложения. Рекламодателям также будет доступна прозрачная аналитика кампаний в форматах постклик и поствью.

Вместе со стремительным переходом покупателей в онлайн растет спрос и на ритейл медиа – размещение рекламы товаров на сайте и в мобильном приложении площадок электронной коммерции. По прогнозам РАЭК в 2022 году рынок интернет-рекламы снизится на 50% по сравнению с 2021 годом и составит 157 млрд рублей. При этом рост электронной коммерции достигнет 15%. Такое перераспределение сил может увеличить долю сегмента ритейл медиа до 15%, а в диапазоне ближайших 5 лет – до 30%.

«Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер, лидер на рынке детских товаров в России, Беларуси и Казахстане, внедряет собственную ритейл медиа платформу для продажи рекламы на сайте и в мобильном приложении. Для ритейлера – это еще один шаг к повышению лояльности партнеров и увеличению рекламной выручки, а для брендов и агентств – возможность взаимодействовать с целевой аудиторией, превышающей 60 млн пользователей, непосредственно в месте их покупки.

«Ритейл медиа бизнес уже несколько лет набирает популярность. И мы рады предложить брендам и агентствам удобную платформу, которая упрощает запуск рекламы на наших площадках и значительно повышает возврат инвестиций».

Андрей Осокин, директор по маркетингу ГК «Детский мир»

Новый рекламный интерфейс «Детского мира» позволяет запускать сразу несколько рекламных кампаний с разными креативами и рекламными форматами, отслеживать статистику о ходе рекламной кампании, оперативно вносить изменения в режиме реального времени и таргетироваться на целевую аудиторию.

Разработку и внедрение платформы «Детского мира» осуществило ритейл медиа агентство Eshopmedia. Eshop White Label – технологический продукт компании, построенный благодаря многолетнему опыту работы команды в интернет-маркетинге, e-commerce и построении высококачественного программного обеспечения.

Eshopmedia реализовало не только техническую сторону решения. Агентство стало партнером «Детского мира» и получило эксклюзивное право на продажу нового инвентаря. Команда помогает рекламодателям на протяжении всего пути взаимодействия с платформой: от подготовки к запуску рекламы до координации хода кампаний и анализа результатов.

«Внедренная нашей командой технология позволяет «Детскому миру» и его поставщикам выйти на новый уровень сотрудничества и обеспечить стабильный рост продаж товаров. Уверены, что наше партнерство с «Детским миром» задаст высокую планку для рынка».

Лариса Юстус, COO Eshopmedia