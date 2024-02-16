«Девелопмент-ЮГ»: В самом высотном доме квартала «Центральный» стартовали продажи квартир

Экономика
16 февраля 2024

Строительно-инвестиционная компания «Девелопмент-ЮГ» сообщает о начале продаж квартир в самом высотном доме в квартале «Центральный». Завершение строительных работ намечено на IV квартал 2026 года.

Всего в доме с одним подъездом предполагается 25 этажей. Жилые помещения будут занимать в общей сложности площадь 12 223, 20 кв. м. В доме продаются 230 квартир. Площадь лотов варьируется в пределах 37,3-86,3 кв. м. Лоты можно будет купить в предчистовой отделке WHITE BOX, а также с готовой отделкой «под ключ».

Квартал возводится в центре Астрахани, в 7 минутах от Кремля. Недалеко от квартала появится прогулочный бульвар. Рядом с комплексом находятся все необходимые инфраструктурные объекты – вузы, школы, детсады, медучреждения и спортивные объекты, ТРЦ, кафе, банки, магазины и пр.

Помещения для коммерческой инфраструктуры будут занимать площадь свыше 500 кв. м. Авторы проекта предусмотрели два надземных паркинга. При этом паркинг для гостей уже готов к эксплуатации.

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