Дэвид Ван, компания Huawei: «Курс на 5.5G — фундамент будущего»

В ходе Глобального форума широкополосной мобильной связи 2022 года Дэвид Ван (David Wang), исполнительный директор правления и председатель управляющего совета по инфраструктуре ИКТ компании Huawei, выступил выступил с докладом на тему «Курс на 5.5G — фундамент будущего». Дэвид Ван отметил, что благодаря совместным усилиям отрасль добилась значительного прогресса и готова совершить скачок к стандарту 5.5G. Для достижения этой цели он призвал всех игроков отрасли подготовиться на всех фронтах, чтобы ускорить переход к эпохе 5.5G и вместе строить более совершенный интеллектуальный мир.

Нас ждут быстрые изменения в связи со стремительным приближением интеллектуального мира. Они будут связаны с растущими требованиями к цифровой инфраструктуре. Следующая веха, которую необходимо достичь для перехода к интеллектуальному миру, — это стандарт 5.5G. Он обеспечит передачу данных на скорости 10 Гбит/с, сможет поддерживать сотни миллиардов подключений и поможет ИИ достичь уровня естественного интеллекта.

Г-н Ван подчеркнул, что после двух лет согласованных усилий в масштабах всей отрасли, в области 5.5G был достигнут огромный прогресс, и стали очевидны три вещи.

Во-первых, стандартизация 5.5G уже началась и идет полным ходом, что делает этот стандарт не просто концепцией.

Во-вторых, отрасль совершила несколько прорывов в развитии ключевых технологий для стандарта 5.5G, а сверхширокая полоса пропускания и ELAA теперь могут обеспечивать скорость в 10 Гбит/с.

В-третьих, отрасль имеет четкое видение ландшафта Интернета вещей (IoT). Три типа технологий IoT с поддержкой стандарта 5.5G, а именно NB-IoT, RedCap и пассивный IoT, быстро развиваются и будут поддерживать многочисленные соединения в эпоху Интернета вещей.

«Индустрия связи постоянно развивается. Стандарт 5.5G набирает обороты. В перспективе наша задача состоит в том, чтобы освоить эти пять новых областей: стандарты, полоса частот, продукты, экосистемы и области применения. Давайте вместе двигаться к стандарту 5.5G и строить более совершенный, интеллектуальный мир», — подчеркнул г-н Ван.

Во-первых, нам необходимо установить стандарты и поддерживать ключевые технологические исследования.

Стандарты определяют развитие отрасли мобильной связи и будут направлять развитие связи 5.5G по четко определенному пути. Мы должны работать над тем, чтобы 18-я версия стандарта 3GPP, как и планировалось, была опубликована к 1 кварталу 2024 года и помогла сетям 5.5G обеспечить в 10 раз более высокую производительность. Что касается 19-й и последующих версий, мы должны совместно решить, какая функциональность будет необходима, чтобы стандарт 5.5G поддерживал новые услуги и сценарии по мере его совершенствования. Это позволит максимально использовать потенциал 5.5G и продлить его жизненный цикл.

Во-вторых, нам нужно увеличить сетку частот для сверхширокой полосы пропускания.

Мы должны в полной мере использовать ресурсы диапазона ниже 100 ГГц для создания сверхширокой полосы. mmWave — ключевой частотный диапазон для стандарта 5.5G. Операторам нужно будет получить полосу частот шириной более 800 МГц этом диапазоне, чтобы добиться передачи данных на скорости 10 Гбит/с. Частота 6 ГГц также является потенциальным сверхширокополосным диапазоном для стандарта 5.5G. Вполне вероятно, что когда на Всемирной конференции по радиосвязи 2023 года (ВКР-23) частота 6 ГГц будет объявлена полосой IMT, странам придется выставить диапазон 6 ГГц на аукцион. Мы также можем перенастроить диапазон ниже 6 ГГц, чтобы получить сверхширокую полосу пропускания для связи стандарта 5.5G.

В-третьих, мы должны подготовить сети, устройства и чипы к переходу на стандарт 5.5G.

Наши сети и устройства нуждаются в модернизации, чтобы обеспечить передачу данных на скорости 10 Гбит/с. В частности, наши продукты будут опираться на технологии ELAA, которые могут поддерживать более 1000 антенных систем, подходящих для диапазонов средних и высоких частот, а для поддержки интеллектуальной сети 128T потребуется развертывание технологии многоантенных передач (MIMO). Кроме того, потребуются дополнительные инновации чипов и устройств стандарта 5.5G, чтобы сделать их более интеллектуальными, способными поддерживать 3T8R или даже большее число каналов и объединять более четырех операторов.

В-четвертых, нам необходимо совместно работать над созданием растущей экосистемы 5.5G.

Эта растущая экосистема будет лучше удовлетворять потребности в цифровых технологиях во всех сценариях. В качестве примера можно привести экосистему Интернета вещей с поддержкой технологии 5.5G. Операторам и поставщикам оборудования необходимо будет усовершенствовать планы по созданию сетей 5.5G для улучшения взаимодействия между людьми и вещами, а поставщики устройств должны будут адаптировать стоимость и модульные возможности к сценариям применения. Кроме того, отрасли и разработчикам приложений необходимо будет незамедлительно приступить к разработке новых приложений.

В-пятых, необходимо продолжить работу над инновационными приложениями.

По мере развития наших стандартов, диапазона, продуктов и экосистемы стандарт 5.5G станет реальностью, что позволит создавать еще больше приложений. Мультисенсорные взаимодействия изменят то, как мы общаемся. Интеллектуально подключенные транспортные средства станут третьим мобильным пространством и получат широкое распространение, а интеллектуальные связи между отраслями положат конец информационной разрозненности и будут способствовать модернизации промышленности. Сегодня появляется новое поколение инновационных приложений, и наше видение интеллектуального мира становится все более четким. Именно поэтому все игроки отрасли должны работать сообща над исследованием и созданием этих приложений.

Глобальный форум широкополосной мобильной связи 2022 года проводит компания Huawei совместно со своими отраслевыми партнерами GSMA и GTI. Этот ежегодный форум объединяет операторов мобильной связи, лидеров отрасли и партнеров по экосистеме со всего мира, чтобы обсудить, как привести 5G к коммерческому успеху, а также другие приоритетные темы отрасли, такие как экологически чистое развитие, интеллект и эволюция 5G.