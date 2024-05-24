Деятельность Андрея Семенюка из филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» отмечена наградой

Экономика
24 мая 2024

Андрей Семенюк, возглавляющий филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим», получил знак «Почетный химик».

Семенюк руководил в «Азоте» масштабной работой по модернизации производства, в итоге которой удалось добиться наращивания объемов выпуска продукции и снижения энергоемкости.

Кроме того, в самые сжатые сроки благодаря Семенюку завершена реализация проекта по производству NPK-комплекса в цехе нитрит-нитратных солей. Производимая в цехе нитрит-нитратных солей филиала «Азот» продукция включена в 2023 году в «100 лучших товаров России».

Также заслугой Семенюка является внедрение системы MES (Manufacturing Execution System, система управления производством), позволяющей решать задачи, связанные с оптимизацией, анализом, координацией и синхронизацией выпуска продукции.

«Азот» регулярно помогает молодым специалистам и ветеранам. Компания организует ряд оздоровительных и спортивных мероприятий для своих работников и их семей. Поддержка оказывается культурно-спортивному центру «Азот», объединяющему Дворец культуры им. Ленина, Дом спорта «Азот» и лыжную базу.

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