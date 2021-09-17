DIAZAN – компания с репутацией «доставщика, который может все»

DIAZANсчитается одним из наиболее надежных участников рынка сложных перевозок. За 13 лет работы руководством компании были детально проработаны методы и подходы к транспортировке нестандартных грузов и проложены оптимальные маршруты перевозок по России, Китая и странам СНГ.

2020 год стал для DIAZAN точкой роста. Желание постоянно развивать бизнес, продуманная стратегия, адекватная оценка собственных возможностей и стремление во что бы то ни стало пробить очередной «потолок» неожиданно совпали по времени с пандемией, а также спровоцированным ростом онлайн-продаж бумом перевозок. За несколько месяцев компания выросла на 40% и привлекла серьезные капиталовложения. Поэтому сегодня руководство DIAZAN планирует расширение не только маршрутной сети, но и автопарка.

С нуля

История компании является ярким примером того, как целенаправленная работа и желание учиться позволили троим студентам-спортсменам фактически на пустом месте создать серьезный бизнес. В 2009 году Динар Хабибулин, Азат Мустаев и Андрей Осеньев договорились с руководством крупного мясокомбината в башкирском Туймазы о том, что станут возить сырье для производства. Они быстро нашли машину, сделали первый рейс и поняли, что бизнес перевозок может приносить хорошую прибыль. Также быстро друзья собрали все имевшиеся у них сбережения и сразу закупили несколько грузовиков.

Первое время мясо и ингредиенты возили сами, проводя большую часть времени за рулем. Клиент был один – мясокомбинат. Но со временем они задались вопросом: «Что возить в обратные рейсы, зачем ездить обратно из Москвы, Нижнего Новгорода, Ставрополя пустыми?».

Динар Хабибулин взял на себя функцию менеджера по продажам, обошел все компании родного города Октябрьский, и вскоре маршруты доставок компании DIAZAN расширились настолько, что надо было привлекать сторонних водителей.

За три года, к 2012 году, загрузка выросла настолько, что возникший дефицит машин пришлось компенсировать новой услугой – экспедированием.

Убедившись, что и с этой услугой компания справляется успешно, в 2014 году DIAZAN подписала договора с «Магнит» и Х5 Retail Group.

Автопарк компании тогда составлял 10 машин.

«Это был большой и важный опыт. По сути, работа с крупнейшими ритейлерами сформировала наш бизнес. Поначалу мы переоценили свои силы – взяли рейсы под гарантии и захлебнулись…, – рассказывает Динар Хабибулин. – Платили штрафы, искали новые подходы для своевременной доставки грузов. Это было непросто, но зато мы научились работать с крупными компаниями».

К 2016 году, когда стало очевидным, что DIAZAN полностью соответствует требованиям рынка, надо было искать нишу для развития – массовый сегмент низкорентабелен, перевозка опасных грузов – занятие слишком хлопотное, и выбор Динара, Азата и Андрея пал на доставку нестандартных грузов с высоким требованием к качеству перевозки.

Сложная история

Требования к компаниям доставки в этом сегменте сильно отличаются – перевозчиков могут круглосуточно проверять на соблюдение обозначенного в договоре скоростного режима, контролировать температурный режим в кузове, прикреплять своих экспедиторов к маршрутам. На первый взгляд, работа непростая, и ответственность слишком высокая. Например, если не довезешь инкубационные яйца до птицефабрики, то заказчик по договору оставит несколько тысяч вылупившихся цыплят перевозчику. А тот уже сам должен их куда-то пристроить. Но руководители DIAZAN долго и подробно изучали рынок, а потому были готовы к самым неожиданным пожеланиям клиентов.

Они взялись за «капризные» перевозки – доставку свежих бананов в условиях экстремального холода, лекарственные препараты со строгим режимом хранения, (может быть еще что-то добавить?) и …. С самого начала они решили работать как с корпорациями, так и с мелкими компаниями. И благодаря продуманному бизнес-планированию, созданию собственной школы водителей и ответственному отношению к работе у DIAZAN почти сразу появились постоянные клиенты. Партнерство с ними не прерывается до сих пор.

В год пандемии DIAZAN выросла и получила широкую известность на рынке благодаря быстрой доставке грузов за рубеж. Как известно, сарафанное радио является лучшим рекламным носителем, и уже летом 2020 года производители из Китая, Казахстана и других государств сами звонили в компанию с запросами, так как знали, что водители DIAZAN умеют провозить грузы даже в условиях жестких карантинных пограничных ограничений. За несколько месяцев репутация «доставщика, который может все» позволила нарастить клиентский пул и начать активно расширять автопарк.

Наблюдая за развитием DIAZAN сегодня, можно поймать тот самый «таинственный» момент, когда зарекомендовавшая себя небольшая компания начинает расти взрывными темпами и превращаться в одного из ведущих игроков рынка. Авторы книг о бизнесе редко разбирают именно этот период роста компаний, рассказывая лишь о том, что послужило причиной резкого развития, и каких успехов добилась компания. Мало кто останавливается на таких важных аспектах, как внутрикорпоративная открытость, готовность помочь сотрудникам, модель наставничества, а также благотворительность. Все эти элементы управления компанией руководители DIAZAN, несмотря на свою молодость, начали внедрять с первых месяцев работы. И в результате им удалось создать уникальный стрессоустойчивый коллектив, который готов к любым трансформациям как на рынке, так и в самой компании.