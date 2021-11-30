DIAZAN – партнер международного «Кубка братьев Клецковых»

27-28 ноября в Москве прошел «Кубок братьев Клецковых», в котором участвовали 430 спортсменов и 43 команды из 26 городов России и Кыргызстана. В рамках программы поддержки спортивных и социальных инициатив, компания DIAZAN выступила спонсором этого знакового международного турнира.

«Как и ожидалось, турнир прошел на высшем уровне несмотря на то, что участниками являлись совсем юные спортсмены. Проводил его четырехкратный чемпион мира по самбо Никита Клецков вместе со своим братом Дмитрием. – делится впечатлениями сооснователь группы транспортных компаний DIAZAN Динар Хабибуллин. – Мы намерены и в дальнейшем поддерживать этот турнир в частности и аналогичные соревнования – положительных впечатлений масса, организация прекрасная и мы рады быть причастными к таким ярким и важным событиям».

За победу в Кубке спортсмены получили денежное вознаграждение и памятные подарки. Кроме этого, среди призеров был проведен розыгрыш ценных призов.

Напомним, что параллельно со спонсированием спортивных мероприятий и команд ТК DIAZAN продолжает претворять в жизнь благотворительную программу по еще трем направлениям: поддержка детских домов, объектов здравоохранения и экологическая программа. Компания занимается постоянным мониторингом деятельности благотворительных фондов и других некоммерческих организаций, а также проводит анализ запросов о помощи.

Руководство DIAZAN неоднократно подчеркивало, что благотворительность является необходимой составляющей деятельности компании. Ранее СМИ освещали помощь DIAZAN в приобретении медицинского оборудования для искусственной вентиляции легких, поддержке детского дома, организацию посадки деревьев и спонсирование спортивных лиг и отдельных мероприятий.