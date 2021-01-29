Дилеры ŠKODA WAGNER в Петербурге отмечают рекордный рост продаж автомобилей в прошлом году

На 28% увеличились в 2020 году продажи новых автомобилей ŠKODA в петербургских автосалонах группы ŠKODA WAGNER по сравнению с 2019 годом.

Всего в трех дилерских центрах компании (Пулково-Авто, Неон-Авто и Таллинский-Авто) за прошедший год было реализовано более 3000 новых автомобилей чешской марки.

Самым популярным у петербургских покупателей в модельной линейке ŠKODA оказался лифтбек Rapid – его новая версия вышла на российский рынок в середине года, что позволило увеличить продажи автомобиля на 20%. В 2019 году модель также была наиболее востребованной у почитателей чешского бренда.

Второе место в рейтинге популярности с долей 27% занял кроссовер Kodiaq. На третьем месте находится лифтбек Octavia, новое поколение которого стало доступно для покупателей в конце прошлого года. Доля модели в общем объеме продаж составила 18%. Немного уступил Octavia, еще один прошлогодний дебютант-городской кроссовер Karoq, вышедший на российский рынок в феврале, его доля составила 17%. Остальная часть проданных автомобилей пришлась на седан Superb.

— Несмотря на очевидные трудности, с которым столкнулись все дилеры в прошлом году, нам удалось показать высокий результат по объему продаж за последние несколько лет, — говорит директор направления ŠKODA ГК WAGNER Евгений Кувалдин. – Новые модели привлекли внимание к марке более молодой аудитории. Изменения в Rapid помогли лифтбеку за счет новых опций выделиться на фоне конкурентов, а новый Karoq за неполный год занял почти пятую части продаж марки, что подтверждает востребованность такого кроссовера у покупателей. В наступившем году мы ждем высокого интереса к недавно обновленной Octavia и увеличения доступных комплектаций у всех моделей, что позволит расширить выбор для поклонников ŠKODA.

Больше половины сделок по покупке новых автомобилей ŠKODA в прошлом году в автосалонах ŠKODA WAGNER было совершено в кредит и трейд-ин.

Дополнительная информация:

ŠKODA WAGNER – официальный дилер автомобилей ŠKODA в Санкт-Петербурге с 2006 года. Компания управляет сетью из трех автосалонов чешской марки (Пулково-Авто, Неон-Авто, Таллинский-Авто) общей площадью более 11000 кв. м.