Дина Гайзатуллина оценила вклад государства в развитие отечественных IT-компаний

Одним из участников Восточного экономического форума стала Дина Гайзатуллина, являющаяся координатором GR-комитета РУССОФТ и занимающая в Группе «Иннотех» должность заместителя гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти.

Гайзатуллина в своем выступлении заявила, что государством созданы все условия для эффективной работы и развития ИТ-компаний. Речь идет, прежде всего, об индустриальных центрах компетенций, которые включают предприятия, занимающие в своей отрасли лидирующие позиции. При наличии такой опоры важно продолжать разработки инновационных решений и создание уникальных отечественных продуктов.

Гайзатуллина в своем выступлении коснулась возможностей, которые на фоне роста спроса отечественных IT-решений получил российский бизнес. Она особо отметила необходимость использования в процессе их продвижения GR-инструментов.

Также она перечислила главные достижения Группы Т1. Так, Гайзатуллина упомянула об отечественном провайдере облачных услуг T1 Cloud, сервисе для проведения видеоконференций Dion, «умной» платформе AIR и многом другом.