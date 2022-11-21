Динамо победил ЦСКА в завершающем матче РПЛ 2022 года

17 тур Российской премьер-лиги по футболу завершился встречей Динамо – ЦСКА, которая стала последней игрой лиги в уходящем году. Эти команды не нуждаются в представлении: два старейших московских клуба с богатой историей и прочной репутацией. Среди спонсоров и партнеров ЦСКА – национальный институт развития ВЭБ.РФ, «Хендэ Мотор СНГ», Аэрофлот. Динамо также поддерживают солидные организации: это финансовая группа ВТБ, инновационная российская букмекерская компания «1хСтавка», авиакомпания «Россия» и другие.

Перед началом встречи эксперты и аналитики указывали на то, что шансы у обеих команд почти одинаковые: в беттинговой компании «1хСтавка» кэфы на победу соперников были равными – 2.685, что, в целом, совпадало с мнениями других букмекеров. Интересно, что и ЦСКА, и Динамо сменили этим летом тренеров, которые, однако, к концу года не сумели произвести какое-то особенное впечатление как на их руководство, так и на болельщиков.

После новых назначений ЦСКА начал бодро, но вскоре стал терять очки и оказался лишь четвертым на промежуточном финише. Динамо провело ряд небольших успешных игр, но в прошлом туре потерпело серьезное поражение от Ростова, и триумф над ЦСКА был ему важен с точки зрения репутации.

Перед началом матча болельщиков ожидал сюрприз: символический удар по мячу нанесли олимпийский чемпион Сеула-1988 Виктор Лосев и вице-чемпионка Пхёнчхана-2018 Евгения Медведева. По мнению экспертов, ЦСКА смотрелся ярко лишь первые 15 минут встречи, и к концу первого тайма бело-голубые открыли счет. Автором гола стал Дмитрий Скопинцев, подхвативший проникающую передачу Даниила Фомина. Успех закрепил удар Муми Нгамале. И хотя всего через 2 минуты армейцы отыграли одно очко силами Ивана Облякова, Динамо все же не отдало свою победу, и встреча завершилась с результатом 2:1.

Этот матч запомнился болельщикам необычной акцией Динамо, которая дополнительно привлекла на свою «ВТБ Арену» несколько тысяч подростков и детей с родителями. Свободных мест почти не оставалось: по официальным данным, игру посетили 25 048 человек. Дело в том, что клуб объявил об автограф-сессии с популярным молодым блогером Владом А4, участвовать в которой мог каждый обладатель билета на матч или абонемента на сезон 2022/23. И пусть эти ребята оказались на дерби с целями, далекими от футбола, хочется верить, что часть из них не осталась равнодушной к происходящему на поле.

Что повлияло на исход игры – тренерская работа, правильный настрой или полные трибуны домашней арены, а может быть, все перечисленное сразу? Так или иначе, Динамо сместило своего соперника с 4 строчки турнирной таблицы ЧР на 5 с минимальным отрывом – по количеству забитых голов.