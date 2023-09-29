Динар Агмалов стал призером конкурса профмастерства «Экологическая безопасность»

Инженер по охране окружающей среды ООО «Татшина» Динар Агмалов стал призером корпоративного конкурса профмастерства по направлению «Экологическая безопасность», завоевав III место.

В конкурсе приняли участие 34 эколога от разных подразделений компании, которые собрались в Центре подготовки кадров. Традиционно конкурс включал в себя две части – теоретическую и практическую.

Для прохождения в следующий этап состязания среди профессионалов конкурсантам надлежало набрать максимальные 30 баллов, ответив на 40 вопросов теста. По итогам тестирования к участию в финале допустили лишь 10 молодых экологов, которых разделили на две группы – каждая получила два практических задания.

Эта часть конкурсного испытания оказалась намного сложнее. В первую очередь специалистам предстояло выполнить лабораторный анализ, затем в программе климатического симулятора требовалось разработать проект по снижению температуры атмосферы и объема парниковых газов в ней, учитывая сохранение объемов добычи природных ресурсов и различных экономических показателей. Высокий балл комиссия выставляла тем, кто добился при расчетах наилучших оптимальных результатов, не допустив потерь добычи и не уронив прибыль предприятия. Второй тур практики – индивидуальный, в котором экспертам по охране окружающей среды за час нужно было решить 5 инженерных задач, например, рассчитать ущерб, причиненный водным и земельным ресурсам или определить категории опасности пяти предприятий.

По мнению Динара Агмалова, подобные конкурсы помогают его участникам прокачать свои навыки и повысить компетенции, наладить коммуникации с коллегами с других предприятий отрасли.

— Эколог на промышленном предприятии – специалист широкого профиля. Он должен обладать самыми обширными знаниями: знать суть всех технологических процессов и множества производственных параметров, степень их воздействия на окружающую среду, быть в какой-то степени и геологом, и климатологом, быть сведущим в области химии, физики и других наук, – подчеркивает он.

Набрав в ходе выполнения конкурсных заданий 72 балла из 100 возможных, молодой эколог KAMA TYRES завоевал III место.