Динар Агмалов стал призером конкурса профмастерства «Экологическая безопасность»

Общество
29 сентября 2023

Инженер по охране окружающей среды ООО «Татшина» Динар Агмалов стал призером корпоративного конкурса профмастерства по направлению «Экологическая безопасность», завоевав III место.

В конкурсе приняли участие 34 эколога от разных подразделений компании, которые собрались в Центре подготовки кадров. Традиционно конкурс включал в себя две части – теоретическую и практическую.

Для прохождения в следующий этап состязания среди профессионалов конкурсантам надлежало набрать максимальные 30 баллов, ответив на 40 вопросов теста. По итогам тестирования к участию в финале допустили лишь 10 молодых экологов, которых разделили на две группы – каждая получила два практических задания.

Эта часть конкурсного испытания оказалась намного сложнее. В первую очередь специалистам предстояло выполнить лабораторный анализ, затем в программе климатического симулятора требовалось разработать проект по снижению температуры атмосферы и объема парниковых газов в ней, учитывая сохранение объемов добычи природных ресурсов и различных экономических показателей. Высокий балл комиссия выставляла тем, кто добился при расчетах наилучших оптимальных результатов, не допустив потерь добычи и не уронив прибыль предприятия. Второй тур практики – индивидуальный, в котором экспертам по охране окружающей среды за час нужно было решить 5 инженерных задач, например, рассчитать ущерб, причиненный водным и земельным ресурсам или определить категории опасности пяти предприятий.

По мнению Динара Агмалова, подобные конкурсы помогают его участникам прокачать свои навыки и повысить компетенции, наладить коммуникации с коллегами с других предприятий отрасли.

— Эколог на промышленном предприятии – специалист широкого профиля. Он должен обладать самыми обширными знаниями: знать суть всех технологических процессов и множества производственных параметров, степень их воздействия на окружающую среду, быть в какой-то степени и геологом, и климатологом, быть сведущим в области химии, физики и других наук, – подчеркивает он.

Набрав в ходе выполнения конкурсных заданий 72 балла из 100 возможных, молодой эколог KAMA TYRES завоевал III место.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

В городской больнице № 4 города Сочи состоялось совещание по профилактике падений и переломов

Общество

Компания Supermicro отмечает 30-летний юбилей роста, инноваций, ИИ и зеленых вычислений

Общество

В рамках Всемирного дня русского единения пройдет концерт с участием Дискотеки Авария

Общество

Supermicro представила периферийные сервера на базе новых процессоров AMD EPYC™ 8004