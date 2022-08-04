Дипак Бхандари назначен исполнительным вице-президентом компании Encora 

Компания Encora, лидер в области аутсорсинга услуг по разработке программного обеспечения, сегодня объявила о назначении ее исполнительным вице-президентом и руководителем отдела корпоративного развития Дипака Бхандари (Deepak Bhandari), основателя и бывшего управляющего директора компании Marylebone Capital Advisors. Назначение Бхандари поддерживает стратегию компании Encora, направленную на дальнейшее расширение ее возможностей в сфере обслуживания. На новой должности Бхандари будет обеспечивать стратегическое руководство деятельностью компании, уделяя особое внимание расширению стратегического присутствия компании в Латинской Америке и Индии, а также выходу на новые рынки, такие как Центральная и Восточная Европа.

«Мы рады приветствовать Дипака в нашей глобальной команде руководителей, — заявил глава компании Encora Вену Рагхаван (Venu Raghavan). — Его обширный опыт в области корпоративного развития и расширения рынка в сочетании с интеллектуальным лидерством в сфере партнерских отношений, слияний и поглощений дополняет сильные стороны компании Encora и создает новые возможности для развития компании».

Опытный профессионал с обширным глобальным опытом работы в различных отраслях, Дипак имеет более чем 25-летний опыт в области инвестиционно-банковской деятельности и стратегического консультирования по вопросам капитала, структурирования инвестиционных фондов, а также слияний и поглощений. В технологическом секторе он сосредоточил свое внимание на выстраивании отношений с основателями быстрорастущих компаний на нескольких мировых рынках и предоставлении стратегических рекомендаций таким основателям по успешному выходу из бизнеса за счет слияний и поглощений.

«Я с радостью присоединяюсь к компании Encora и поддерживаю организацию в расширении ее глобального присутствия на новых рынках за счет стратегических партнерств и приобретений, — заявил Бхандари. — Для меня также большая честь присоединиться к выдающейся команде руководителей компании Encora на этом беспрецедентном этапе развития компании».

Компания Encora со штаб-квартирой в г. Скоттсдейл (шт. Аризона), пользуется поддержкой частной инвестиционной компании Advent International и является признанным лидером в сфере услуг по разработке цифровых продуктов. Являясь предпочтительным партнером по инновациям некоторых ведущих мировых технологических компаний, компания Encora предоставляет услуги нового поколения, такие как прогнозный анализ, машинное обучение, искусственный интеллект, Интернет вещей, облачные технологии и автоматизация тестирования. Компания Encora обладает глубокими кластерными вертикальными возможностями в области здравоохранения, финансовых технологий, высоких технологий, управления идентификацией и доступом, кибербезопасности, цифровой коммерции, образовательных технологий, цепочек поставок и логистики, телекоммуникаций и других отраслей. Более 7300 сотрудников в более чем 40 офисах и инновационных лабораториях в США, Мексике, Коста-Рике, Бразилии, Колумбии, Боливии, Перу, Канаде, Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, глобальный кадровый резерв компании Encora, вертикальный опыт в микроотраслях и собственные возможности гибкого инжиниринга позволяют клиентам компании быстрее достигать результата.