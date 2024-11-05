Директор компании «Фродекс» раскрыл детали нового продукта FraudWall AML List

Компания «Фродекс» разработала FraudWall AML List – продукт, благодаря которому можно осуществлять проверку участников транзакций на предмет присутствия в санкционных списках. Директор «Фродекс» Андрей Луцкович уверен, что санкционный режим введен надолго, причем следует ожидать расширения ограничений и предъявления все новых требований к финансовым учреждениям.

По его словам, FraudWall AML List, помимо сверки контрагентов по спискам, выполняет также анализ полученных данных, проводя автоматическую проверку участников транзакции по ряду параметров.

Алгоритм, который использует модуль, учитывает наличие лишних/пропущенных букв, спецсимволов, опечаток, а также транслитерацию, идентичность организационно-правовых форм юридических лиц в разных странах, возможность перестановок слов или сокращенного названия.

Благодаря функционалу программы создаются условия для гибкой настройки алгоритмов поиска и проверки клиентской базы даже при значительных объемах списков, которые подвергаются контролю.