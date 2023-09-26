Дизайнеры мебели со всей России смогли обменяться опытом на встрече МарияДизайнПипл-2023

Мебельная компания «Мария» провела шестую ежегодную встречу для дизайнеров интерьера МарияДизайнПипл. Мероприятие прошло в Саратове, где расположена фабрика производителя. В нем приняли участие более 200 специалистов индустрии из Москвы, Саратова, Самары, Воронежа, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, а также представители ведущих интерьерных СМИ России. С учетом масштаба события гостей фабрики пришлось разделить на две «смены».

Рабочая программа мероприятия началась с экскурсии на фабрику «Мария», являющуюся одним из наиболее крупных и технологичных мебельных предприятий в России. Производство, занимающее площадь более 100 000 кв. м, оборудовано 270 самыми современными станками лучших мировых брендов. Гости МарияДизайнПипл оценили масштаб площадки, на которой может изготавливаться до 10 000 комплектов мебели в месяц.

Особого внимания заслуживает фабрика по производству искусственного камня, где выпускаются столешницы, мойки и стеновые панели. Гвоздем программы посещения этой площадки стал традиционный ритуал «сгибания камня»: с помощью специальной печи искусственный камень в буквальном смысле слова связывают в узел и получают необычный сувенир.

Рабочая программа МарияДизайнПипл-2023 продолжилась осмотром обновленного шоурума фабрики. Экскурсию для гостей провел креативный директор «Марии» Денис Юдин. Он продемонстрировал новые комплексные интерьерные решения для жилых пространств с использованием мебели «Мария», разработанные специалистами дизайн-бюро компании. Изюминка шоурума – «активная» кухня для проведения кулинарных мастер-классов, а также зал фасадов, где представлено около 1500 различных вариантов материалов. И это далеко не все возможности, которые может предложить фабрика своим клиентам.

В рамках рабочей программы промышленный дизайнер компании Георгий Иргашев провел закрытый показ новой модели кухни «Мария». Дизайнеры обсудили секретную разработку, оценили ее соответствие мировым трендам и потенциал на рынке. Эксперты отрасли также поделились мнениями о новых образцах фасадов кухни Spark – одной из самых популярных в линейке кухонь «Мария», которые представила глава отдела управления продуктом и промышленного дизайна Анна Бочкарева. В завершение презентации участникам предложили проголосовать за самые актуальные фасады и таким образом помочь специалистам «Марии» определить, какие из них включить в ассортимент и сделать доступными к заказу во всех 130 городах России и стран СНГ, где представлены студии «Мария».

Мероприятие отметилось еще одним дебютом. На веранде фабрики «Мария» с роскошным видом на Волгу команда продакт-менеджеров представила гостям свою новинку – первую outdoor-модель кухни Marya Garden, а компания Omoikiri представила новую коллекцию кухонных моек из натуральной керамики NATCERAMIC.

«МарияДизайнПипл – одно из самых ярких событий в нашем насыщенном календаре. Мы рады, что с каждым годом оно привлекает все больше профессионалов отрасли. Это отличная возможность погрузиться в мир дизайна, познакомить гостей с особенностями нашего производства, обсудить с ведущими экспертами новые разработки компании и поделиться планами на будущее», – отметила Лилия Кац, коммерческий директор компании «Мария».

Развлекательная программа МарияДизайнПипл оказалась не менее насыщенной, чем рабочая. После фабрики гости мероприятия отправились в резиденцию «Мария», расположенную в живописном месте на берегу Волги. Темой для традиционного ужина в этом году стал цирк. Лаунж-зону для вечеринки в соответствующем стиле оформили специалисты фабрики O’PRIME – одного из ведущих российских производителей мягкой мебели. Компании объединяет не только общая география (обе из Саратова), но и любовь к современным стильным и функциональным интерьерным решениям. В рамках МарияДизайнПипл производитель представил свои самые популярные модели: пуфы и кресла из коллекций GRANTE, RONDO и MOZART.

За гастрономическую составляющую отвечали партнеры «Марии»: компания «Хомаер» (бренды бытовой техники KUPPERSBUSCH, GRAUDE, De Dietrich) и шведский производитель премиальной кухонной техники ASKO.

Команды бренд-шефов устроили роскошные ужины, приготовив кулинарные шедевры на глазах у гостей.

Продолжилось мероприятие серией праздничных вечеринок с участием звездных клиентов компании «Мария». Перед гостями выступили телеведущий и шоумен Андрей Разыграев и певец Митя Фомин. Авторский музыкальный сет представили DJ Кейт Кац (Екатерина Пирская) и DJ Wisebeat (Serdar Senemoglu), являющийся по совместительству генеральным директором известной турецкой компании по производству мебельной фурнитуры SAMET.

На следующий день по традиции гости испытали свои силы в вейксерфе – излюбленном хобби команды «Мария», а после «водных упражнений» угощались раками. За два дня участники мероприятия съели 200 кг волжского деликатеса.