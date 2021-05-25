DIZO — первый бренд в экосистеме RealmeTechLife, объявляет о своем глобальном запуске

— DIZO, глобальный бренд AIoT, с лозунгом «BeDifferent» («Будь иным»), обещает «Умную техническую жизнь для всех».

— DIZO сосредоточится на четырех основных категориях продуктов: «Умные развлечения», «Умный дом» , «Умный уход» и «Аксессуары».

— DIZO поставляется с поддержкой realme в трех ключевых аспектах: промышленный дизайн; цепочка поставок; опыт AIoT, который отлично работает с realme Linkk.

— #DIZO #realmeTechLife #BeDifferent

Москва, Россия



DIZO — первый бренд в экосистеме Realme TechLife, объявил о своем глобальном запуске. Стремясь быть больше, чем технологический бренд, DIZO отправляется в путешествие. Философия его которое направлена на то, чтобы дать каждому возможность наслаждаться желаемой жизнью, улучшенной с помощью Smart Tech Life. Произносимый как «dee-zoe», новый бренд стремится преодолеть беспорядок технических сходств и предложить решения, которые соответствуют потребностям каждого отдельного потребителя. Призывая своих потребителей: «Be Different» — «Будь иным!», DIZO представляет технологию, которая дополняет индивидуальность потребителя, расширяет его возможности и становится продолжением его личности.

Основываясь на миссии «Smart Tech Life для всех», DIZO вместе с realme стремится донести до своих потребителей лучшее от обоих брендов. Фактически, DIZO имеет неизменную поддержку со стороны realme по трем ключевым аспектам: промышленный дизайн, цепочка поставок и опыт AIoT, который отлично работает с realme Link.

Поздравляя команду DIZO, Madhav Sheth, вице-президент Realme и главный исполнительный директор Realme в Индии и Европе, сказал: «Это знаменательный случай, поскольку DIZO выполняет свою миссию по предложению инновационных и разнообразных решений AIoT своим потребителям. Новый бренд позволит потребителям вести разумную, эффективную и взаимосвязанную жизнь. Это первый бренд в экосистеме Realme TechLife, и я очень рад сообщить вам, что у DIZO уже есть отличные продукты, которые можно предложить пользователям. Желаем DIZO удачи и надеемся на успех».

DIZO фокусируется на создании портфеля из всего спектра решений AIoT, которые потребители могут использовать в своей повседневной жизни. Помня об этом, DIZO войдет в четыре основные категории продуктов: «Умные развлечения», «Умный дом», «Умный уход» и «Аксессуары» для потребителей по всему миру.

DIZO органично и эффективно интегрировала глобальную цепочку поставок со своими местными операционными ресурсами, чтобы удовлетворить разнообразные потребности любого человека. Кроме того, все члены основной команды — представители глобальных технологических брендов со звездным опытом.

DIZO предоставит своим потребителям самые высокие стандарты обслуживания. Еще до запуска своего первого продукта бренд уже установил присутствие более чем в 320 сервисных центрах в 310 городах по всей Индии. Продукция DIZO скоро поступит в страны Азии, Европы, Северной Америки, Южной Америки, Африки и т.д. Следите за последними объявлениями DIZO.

Website:

www.dizo.net

Facebook:

@DIZOTechnology

Twitter:

@DIZOTech

Instagram:

@dizotech

YouTube:

DIZO

О DIZO

DIZO — глобальный технологический бренд. первый бренд в экосистеме RealmeTechLife. Под девизом бренда «Be Different» DIZO реализует платформу «Умная техническую жизнь для всех вас». Будучи первым брендом экосистемы RealmeTechLife, DIZO обеспечивает поддержку realme в трех ключевых аспектах: промышленный дизайн, цепочка поставок и опыт AIoT, который идеально работает с realmeLink. Что касается категорий продуктов, DIZO сосредоточится на умных развлечениях, умном доме, умном уходе и аксессуарах для своих потребителей.

Contact for PR queries: pr@dizo.net Bappi Barman