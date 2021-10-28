Длина маршрутов DIAZAN за 10 месяцев 2021 года приблизится к 6 млн км

Общество
28 октября 2021

Компания DIAZAN в октябре впервые перешагнула отметку в 4,5 млн км по годовому километражу перевозок.  К концу года этот показатель приблизится к 6 млн км, что почти вдвое больше длины маршрутов перевозок за 2019 год.

«2020 год был очень непростым для рынка грузоперевозок. Много компаний закрылось – это и крупные, и небольшие компании, и экспедиторы, которые не имели своего парка машин. Наш успех связан с тем, что в самый сложный момент мы не испугались трудностей, а стали развиваться, закупать машины и, в результате нам удалось еще больше закрепиться на рынке», — объяснил причину роста сооснователь группы компаний DIAZAN Динар Хабибуллин.

Напомним, что в 2019 году длина маршрутов DIAZAN составила 3,163 млн километров, в 2020 году уже 3,383 км. 2021 год стал прорывным для компании.

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