Для решения проблем обманутых дольщиков у нас достаточно инструментов – Кондратьев

До конца 2021 года власти Кубани планируют достроить 64 проблемных объекта, рассчитанных на 10 тыс. квартир. О восстановлении прав дольщиков в четверг, 10 декабря шла речь на совещании у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Глава региона отметил, в следующем году особое внимание властей будет обращено в сторону таких субъектов хозяйствования, как жилищно-строительные кооперативы.

На сегодняшний день в крае 49 ЖСК возводят порядка 70 многоэтажных жилых объектов, при этом 54 из них возводится с нарушением сроков введения в эксплуатацию.

«Для решения такой насущной задачи, как проблемы обманутых дольщиков, в этом году краевой бюджет перечислил солидную сумму – 1 миллиард 800 миллионов рублей. Учитывая непростую экономическую ситуацию, связанную со сложной эпидемической обстановкой в крае, в России и в мире в целом, это достаточно серьезная сумма. На эти деньги мы могли бы возвести ряд нужных для инфраструктуры региона социальных объектов. Однако мы приняли иное решение – направить эти средства на ускорение работ в проблемных долгостроях. Люди не первый год ожидают получения своего законного жилья, арендуют квартиры, выплачивают ипотечные кредиты. Сегодня им нужен конкретный результат. Для решения этой задачи мы располагаем всем необходимым инструментарием», – подчеркнул на совещании Кондратьев.

Замгубернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко добавил, помимо 64 долгостроев в 2021 году, в последующих периодах права обманутых дольщиков будут полностью восстановлены еще по 105 жилым объектам.