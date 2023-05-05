Для Абу-Даби «одного лета недостаточно»

Департамент культуры и туризма Абу-Даби (ДКТ Абу-Даби) объявили о проведении кампании «Одного лета недостаточно», которая демонстрирует широкий спектр впечатлений, доступных в течение всего сезона в рамках плана Абу-Даби по привлечению 24 миллионов посетителей к 2023 году. Во время 30-й выставки Arabian Travel Market, ДКТ Абу-Даби также представила три новые кампании, призванные вдохновить, взбудоражить и восстановить силы этим летом.

Louvre Abu Dhabi

«Все включено», Летний абонемент Абу-Даби, предоставляет доступ к посещению более 30 достопримечательностей, 600 ресторанов и разнообразных торговых точек. Посетители также смогут воспользоваться предложением «Оставайтесь больше, платите меньше» в участвующих отелях, предлагая дополнительную ночь развлечений за каждые три забронированные ночи.

Pixoul Gaming

Больше преимуществ для семей. «Kids Go Free»: бесплатное проживание в отеле и питание для одного ребенка с каждым оплатившим проживание взрослым. Это еще не все — дети также получают бесплатное посещение в один из захватывающих тематических парков острова Яс на выбор.

Qasr Al Watan

В Абу-Даби всегда есть чем заняться: все лето вас ждут увлекательные аттракционы и захватывающие мероприятия, включая SeaWorld Абу-Даби, открытие которого состоится 23 мая. В совершенно новом центре вас ждут интерактивные семейные развлечения и восемь тематических царств.

Все лето посетители могут наслаждаться беспрепятственным передвижением на автобусах Абу-Даби Shuttle Bus — бесплатно для всех.