Для московских отличников пройдут бесплатные мастер-классы и экскурсии

Москва
28 марта 2023

В технопарке «Наукоград» запланировано проведение научных мастер-классов и бесплатных экскурсий для столичных школьников, которые закончат четверть на «отлично». Это уже третья подобная акция, которая позволит школьникам в освоении робототехники и графического дизайна, сообщают Аргументы недели.

Кроме того, для учащихся предусмотрено проведение виртуальной прогулки по поверхности Луны. Также они смогут принять участие в процессе создания сайтов и мультфильмов.

По словам Виктора Тарасенко, являющегося гендиректором музея занимательных наук «Экспериментаниум», школьники смогут бесплатно посетить музейную экспозицию. Ее уникальность заключается в интерактивности каждого экспоната, который можно потрогать руками.

В акции «Отличник» смогут принять участие ребята 7-17 лет. Для посещения мастер-классов необходимо пройти регистрацию на сайте акции. На входе потребуется предъявить дневник (в электронном или бумажном виде), который засвидетельствует наличие оценок «отлично» по всем дисциплинам.

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