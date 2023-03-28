Для московских отличников пройдут бесплатные мастер-классы и экскурсии

В технопарке «Наукоград» запланировано проведение научных мастер-классов и бесплатных экскурсий для столичных школьников, которые закончат четверть на «отлично». Это уже третья подобная акция, которая позволит школьникам в освоении робототехники и графического дизайна, сообщают Аргументы недели.

Кроме того, для учащихся предусмотрено проведение виртуальной прогулки по поверхности Луны. Также они смогут принять участие в процессе создания сайтов и мультфильмов.

По словам Виктора Тарасенко, являющегося гендиректором музея занимательных наук «Экспериментаниум», школьники смогут бесплатно посетить музейную экспозицию. Ее уникальность заключается в интерактивности каждого экспоната, который можно потрогать руками.

В акции «Отличник» смогут принять участие ребята 7-17 лет. Для посещения мастер-классов необходимо пройти регистрацию на сайте акции. На входе потребуется предъявить дневник (в электронном или бумажном виде), который засвидетельствует наличие оценок «отлично» по всем дисциплинам.