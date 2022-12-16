Для школьников Москвы стал доступен проект «ВРаботе»

Москва
16 декабря 2022

Проект по трудоустройству молодежи в Москве «ВРаботе» создан в помощь школьникам и студентам, занятым поисками работы или стажировки. Существует проект с 2020 года, а начиная с нынешнего года «ВРаботе» впервые начал привлекать учащихся московских школ на стажировку. Здесь оказывается помощь молодым специалистам в составлении резюме, их приглашают к участию в образовательных программах, проходят собеседования с работодателями.

Активное участие в реализации проекта «ВРаботе» принимают также российские компании, государственные органы, образовательные учреждения столицы. За прошедшие два года были трудоустроены свыше 2500 молодых москвичей, состоялось более 25 обучающих мероприятий, посвященных развитию бизнеса.

Проект ориентирован на помощь учащимся в выборе профессии. Им предоставляется возможность экспертных консультаций в различных сферах, они могут получать исчерпывающую информацию о ВУЗах и различных факультетах.

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