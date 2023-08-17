Дневник дружбы: в китайском городе проходит конференция при участии России и Цзыбо

В международном деловом центре, расположенном в городе Цзыбо провинции Шаньдун, состоялась дискуссионная конференция по вопросам экономики и торговли при участии России и Цзыбо.

Её цель заключалась в укреплении двустороннего сотрудничества между Цзыбо и Республикой Бурятия, Россия.

На конференции было подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между Центром поддержки экспорта Бурятии и Китайском советом по содействию Комитет а по международной торговле города Цзыбо.

Российская делегация в составе представителей международных торговых и энергетических компаний в Бурятии провела углубленные переговоры с ключевыми фигурами делового сообщества Цзыбо.

На конференции был рассмотрен широкий спектр тем, среди которых древесина, крупномасштабная международная транспортная логистика, уголь, фармацевтика, продовольствие и туризм.

В ней приняли участие 45 компаний, представляющих легкую промышленность, фармацевтику, химическую промышленность, тяжелое машиностроение и другие ключевые отрасли экономики города Цзыбо.

По данным таможенного управления Цзыбо, Россия является вторым по величине торговым партнером города. В прошлом году общий объем импортно-экспортной торговли между Цзыбо и Россией вырос на 65,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 15,85 млрд юаней (2,22 млрд долл. США). Объем экспорта составил 2,54 млрд юаней, а импорта – 13,31 млрд юаней.

Цзыбо поддерживает тесные связи с Россией. 9 июня состоялся онлайн-обмен информацией о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и Россией, в рамках которого более 200 компаний города провели переговоры о закупках с более чем 40 компаниями и покупателями из России.

Более того, комитет города Цзыбо Китайского совета по развитию международной торговли организовал поездку делегации в Россию 18 – 22 июня для проведения ряда мероприятий по торгово-экономическому обмену, в результате чего был заключен целый ряд предварительных торговых соглашений.

18 июля делегация Бурятии посетила комитет города Цзыбо, где состоялись переговоры о торговле в таких областях, как новые материалы.

Международный деловой центр Цзыбо, созданный городским комитетом по развитию международной торговли и открывшийся в марте, провел более 100 международных ярмарок и мероприятий и привлек предприятия и продавцов из более чем 50 стран и регионов.

Некоторые компании и жители города Цзыбо также интересовались возможностями сотрудничества и приобретали товары в международном деловом центре. По общему мнению, это стало новой стратегией выхода Цзыбо на международный рынок.

Цзыбо, утвержденный Госсоветом КНР в качестве города с открытой экономической зоной полуострова Шаньдун, обладает местной законодательной властью и занимает площадь 5938 кв. км.