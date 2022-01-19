До $1 млрд инвестирует Eastman в ускорение экономики замкнутого цикла

Президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) и председатель правления компании Eastman (NYSE:EMN) Марк Коста (Mark Costa) совместно объявят о планах компании Eastman инвестировать до 1 млрд долл. в объект молекулярной переработки материалов во Франции. На этом предприятии будет использоваться разработанная компанией Eastman технология обновления полиэфира для переработки до 160 тысяч метрических тонн пластиковых отходов, которые в настоящее время сжигаются.

Эти инвестиции позволят ежегодно перерабатывать количество пластиковых отходов, достаточное, чтобы 2,5 раза заполнить национальный футбольный стадион Stade de France, а также создавать высококачественные материалы со значительно меньшим углеродным следом. Компания Eastman является крупнейшим инвестором на ежегодном мероприятии «Выбор Франции», посвященном привлечению во Францию иностранных инвестиций.

Этот многофазный проект включает в себя установки для подготовки к переработке смешанных пластиковых отходов, установку для метанолиза с целью деполимеризации отходов, а также полимерные линии для создания различных материалов высшего качества для специализированных, упаковочных и текстильных целей. Компания Eastman также планирует создать инновационный центр молекулярной переработки, который позволит Франции сохранить лидирующую роль в экономике замкнутого цикла. Этот инновационный центр будет внедрять альтернативные методы переработки и применения для ограничения сжигания пластиковых отходов и сохранения ископаемого сырья Земли. Предполагается, что завод и инновационный центр начнут функционировать к 2025 году, что позволит создать рабочие места примерно для 350 человек и обеспечит еще 1500 непрямых рабочих мест в сфере переработки отходов, энергетики и инфраструктуры.

Экономика замкнутого цикла является ключом к преодолению глобального кризиса пластиковых отходов и климатического кризиса, которые находятся в центре внимания Франции и всей Европы. Это долгосрочное партнерство между Францией и компанией Eastman будет способствовать достижению ЕС целей в области устойчивого развития за счет сокращения углеродных выбросов и создания экономики замкнутого цикла. Франция продемонстрировала колоссальное лидерство, признавая жизненно важную роль молекулярной переработки и поддерживая инвестиции в инновации.

Проект компании Eastman также получил поддержку со стороны внушительного списка мировых брендов, разделяющих стремление к решению проблемы пластиковых отходов в мире и рассматривающих молекулярную переработку в качестве одного из ключевых инструментов достижения замкнутого цикла. LVMH Beauty, Estée Lauder, Clarins, Procter & Gamble, L’Oréal и Danone занимают лидирующие позиции, подписывая письма о намерениях в отношении многолетних соглашений о поставках с этого объекта.

Проверенная технология обновления полиэфира, разработанная компанией Eastman, обеспечивает полноценную циркуляцию пластиковых отходов, которые в настоящее время сохраняются в линейной экономике. Этот материал, как правило, сжигается, поскольку он либо не подлежит механической вторичной переработке, либо подлежит сокращению с помощью существующей технологии. Эти отходы, которые трудно перерабатывать, разбиваются на молекулярные структурные блоки, а затем собираются повторно, чтобы стать высококачественными материалами без ущерба для производительности. Разработанная компанией Eastman технология обновления полиэфира обеспечивает потенциально бесконечную ценность материалов, сохраняя их в процессе производства и на протяжении всего жизненного цикла. Благодаря эффективности этой технологии и возобновляемым источникам энергии, имеющимся во Франции, объемы выбросов парниковых газов могут быть на 80% ниже, чем при использовании традиционных методов.

«Ускорение перехода к экономике замкнутого цикла является одной из главных задач на ближайшие годы. Значительные инвестиции компании Eastman во Францию демонстрируют готовность нашей страны внедрять инновационные технологии, которые помогут нам достичь экологических и экономических целей за счет радикального изменения возможностей переработки пластика в нашей стране, — заявила министр по вопросам экологического перехода Барбара Помпили (Barbara Pompili). — Франция всегда была на переднем крае этого пути и вместе с компанией Eastman предоставляет средства для достижения своих амбициозных целей в области переработки пластика, поставленных на период до 2025 года. Мы рады приветствовать компанию, обладающую 100-летней историей новаторства в глобальном масштабе и более чем 30-летним опытом молекулярной переработки».

Министр промышленности Франции Аньес Панье-Рунакер (Agnès Pannier-Runacher) заявила следующее: «Глобальный проект компании Eastman позволит Франции занять позицию лидера в Европе в области новых технологий переработки и восстановления пластиковых отходов. Эти инвестиции являются результатом амбициозного подхода к реализации промышленных проектов под руководством правительства с 2017 года, что позволило Франции стать наиболее привлекательной страной в Европе с 2018 года. Благодаря этому проекту, являющемуся важным шагом на пути к нашему суверенитету, мы предоставляем себе средства для достижения наших амбициозных целей в плане перехода к экологически чистой экономике с одновременным созданием устойчивых рабочих мест в сферах производства, инфраструктуры и энергетики. Мы рады сотрудничеству с компанией Eastman».

«Инвестиции во Францию являются значительным шагом вперед в реализации стратегии компании Eastman по ускорению развития экономики замкнутого цикла по всему миру. Компания Eastman гордится своим сотрудничеством с французским правительством, которое вносит активный вклад в реализацию смелых обязательств Франции и ЕС, — заявил г-н Коста. — Франция продемонстрировала свою приверженность устойчивому будущему, а компания Eastman поставила перед собой аналогичные амбициозные цели в области углеродной и замкнутой экономики. Объявленное сегодня событие стало возможным благодаря поддержке президента Макрона, французского правительства и его агентства Business France, которые проделали впечатляющую работу по запуску и стимулированию этого крупного и сложного проекта. Мы с нетерпением ожидаем начала долгосрочной совместной работы и предлагаем необходимые инновации для переработки пластиковых отходов и защиты нашей планеты для будущих поколений».

«План строительства крупнейшего во всем мире предприятия по переработке пластика во Франции является важной частью нашей общей стратегии развития экономики замкнутого цикла, — добавил г-н Коста. — Сегодняшнее объявление является одной из ключевых вех в реализации наших обязательств, и в ближайшие месяцы мы планируем достичь новых рубежей, включая соглашения, связанные с обеспечением безопасности пластиковых отходов, которые будут поставляться в качестве сырья, обеспечением государственных стимулов и принятием решения о местоположении объекта».