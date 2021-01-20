До 28 февраля ведется прием заявок на участие в StartupExpo RVF

Новости
20 января 2021

Прием заявок продлится до 28 февраля 2021 года.

Ежегодно StartupExpo RVF становится уникальной витриной проектов для венчурного бизнеса.  Более полусотни стартапов, прошедших предварительные экспертизы, готовые к продажам на глобальных рынках и привлечению следующих раундов инвестиций, презентуют разработки пулу инвесторов и более 3000 участников Форума. Для технологических проектов-участников экспозиции форума – это возможность установить междисциплинарные связи, заручиться поддержкой бизнес-ангелов, привлечь инвестиции и внимание российских и международных участников рынка.

Заявки на участие будут приниматься до 28 февраля 2021 года на сайте Российского венчурного форума в режиме онлайн.  По желанию команда проекта может принять участие сразу в двух конкурсных отборах, финалы которых пройдут одновременно на площадке форума.

  1. Во время Форума пройдет финальный отборочный тур в Международную программу акселерации, организованную Инвестиционно-венчурным фондом РТ и Pulsar VC. Победители отборочных туров данной программы смогут получить до 5 000 000 Ᵽ на развитие бизнеса. Заявки принимаются до 28 февраля на сайте акселератора http://accelerator.pulsar.vc/  и на сайте РВФ 2021 в разделе «Регистрация стартапов».
  2. По итогам Форума будут также рекомендованы 10 стартапов на финансирование по программе поддержки инновационных проектов ИДЕЯ-1000 конкурса Старт-2. Каждый победитель сможет получить до 3 000 000 Ᵽ на проект. Экспертный совет конкурса отберет победителей из числа стартапов, прошедших отборочный тур и представленных на экспозиции Форума. Заявки принимаются на сайте РВФ 2021 до 28 февраля. https://russianventureforum.ru/registration/startup/start2  

Программа отборочных туров

До 28.02.2021 – отбор проектов.

Формирование списка стартапов для участия в первом отборочном туре.

До 02.04.2021 – комплексная экспертиза проектов.

Шорт-лист 50 проектов.

04.04.2021 – тренинг для финалистов отборочного тура.

Подготовка стартапов к отбору. Тренировка презентаций.

07.04.2021 – финал отбора. Российский венчурный форум 2021.

Работа стартапов на экспозиции форума, общение с российскими и иностранными инвесторами, руководством Республики Татарстан. Питчи стартапов перед инвесторами. Определение победителей.

pr@ivfrt.ru

+7 (843) 570-39-27

420107, г. Казань, ул. Петербургская, 50   

7-8 апреля 2021

Казань

ONLINE

Ежегодно StartupExpo RVF становится уникальной витриной проектов для венчурного бизнеса.  Более полусотни стартапов, прошедших предварительные экспертизы, готовые к продажам на глобальных рынках и привлечению следующих раундов инвестиций, презентуют разработки пулу инвесторов и более 3000 участников Форума. Для технологических проектов-участников экспозиции форума – это возможность установить междисциплинарные связи, заручиться поддержкой бизнес-ангелов, привлечь инвестиции и внимание российских и международных участников рынка.

Заявки на участие будут приниматься до 28 февраля 2021 года на сайте Российского венчурного форума в режиме онлайн.  По желанию команда проекта может принять участие сразу в двух конкурсных отборах, финалы которых пройдут одновременно на площадке форума.

  1. Во время Форума пройдет финальный отборочный тур в Международную программу акселерации, организованную Инвестиционно-венчурным фондом РТ и Pulsar VC. Победители отборочных туров данной программы смогут получить до 5 000 000 Ᵽ на развитие бизнеса. Заявки принимаются до 28 февраля на сайте акселератора http://accelerator.pulsar.vc/  и на сайте РВФ 2021 в разделе «Регистрация стартапов».
  2. По итогам Форума будут также рекомендованы 10 стартапов на финансирование по программе поддержки инновационных проектов ИДЕЯ-1000 конкурса Старт-2. Каждый победитель сможет получить до 3 000 000 Ᵽ на проект. Экспертный совет конкурса отберет победителей из числа стартапов, прошедших отборочный тур и представленных на экспозиции Форума. Заявки принимаются на сайте РВФ 2021 до 28 февраля. https://russianventureforum.ru/registration/startup/start2  

Программа отборочных туров

До 28.02.2021 – отбор проектов.

Формирование списка стартапов для участия в первом отборочном туре.

До 02.04.2021 – комплексная экспертиза проектов.

Шорт-лист 50 проектов.

04.04.2021 – тренинг для финалистов отборочного тура.

Подготовка стартапов к отбору. Тренировка презентаций.

07.04.2021 – финал отбора. Российский венчурный форум 2021.

Работа стартапов на экспозиции форума, общение с российскими и иностранными инвесторами, руководством Республики Татарстан. Питчи стартапов перед инвесторами. Определение победителей.

pr@ivfrt.ru

+7 (843) 570-39-27

420107, г. Казань, ул. Петербургская, 50   

7-8 апреля 2021

Казань

ONLINE

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