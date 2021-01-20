До 28 февраля ведется прием заявок на участие в StartupExpo RVF

Прием заявок продлится до 28 февраля 2021 года.

Ежегодно StartupExpo RVF становится уникальной витриной проектов для венчурного бизнеса. Более полусотни стартапов, прошедших предварительные экспертизы, готовые к продажам на глобальных рынках и привлечению следующих раундов инвестиций, презентуют разработки пулу инвесторов и более 3000 участников Форума. Для технологических проектов-участников экспозиции форума – это возможность установить междисциплинарные связи, заручиться поддержкой бизнес-ангелов, привлечь инвестиции и внимание российских и международных участников рынка.

Заявки на участие будут приниматься до 28 февраля 2021 года на сайте Российского венчурного форума в режиме онлайн. По желанию команда проекта может принять участие сразу в двух конкурсных отборах, финалы которых пройдут одновременно на площадке форума.

Во время Форума пройдет финальный отборочный тур в Международную программу акселерации, организованную Инвестиционно-венчурным фондом РТ и Pulsar VC. Победители отборочных туров данной программы смогут получить до 5 000 000 Ᵽ на развитие бизнеса. Заявки принимаются до 28 февраля на сайте акселератора http://accelerator.pulsar.vc/ и на сайте РВФ 2021 в разделе «Регистрация стартапов». По итогам Форума будут также рекомендованы 10 стартапов на финансирование по программе поддержки инновационных проектов ИДЕЯ-1000 конкурса Старт-2. Каждый победитель сможет получить до 3 000 000 Ᵽ на проект. Экспертный совет конкурса отберет победителей из числа стартапов, прошедших отборочный тур и представленных на экспозиции Форума. Заявки принимаются на сайте РВФ 2021 до 28 февраля. https://russianventureforum.ru/registration/startup/start2

Программа отборочных туров

До 28.02.2021 – отбор проектов.

Формирование списка стартапов для участия в первом отборочном туре.

До 02.04.2021 – комплексная экспертиза проектов.

Шорт-лист 50 проектов.

04.04.2021 – тренинг для финалистов отборочного тура.

Подготовка стартапов к отбору. Тренировка презентаций.

07.04.2021 – финал отбора. Российский венчурный форум 2021.

Работа стартапов на экспозиции форума, общение с российскими и иностранными инвесторами, руководством Республики Татарстан. Питчи стартапов перед инвесторами. Определение победителей.

pr@ivfrt.ru

+7 (843) 570-39-27

420107, г. Казань, ул. Петербургская, 50

7-8 апреля 2021

Казань

ONLINE

Ежегодно StartupExpo RVF становится уникальной витриной проектов для венчурного бизнеса. Более полусотни стартапов, прошедших предварительные экспертизы, готовые к продажам на глобальных рынках и привлечению следующих раундов инвестиций, презентуют разработки пулу инвесторов и более 3000 участников Форума. Для технологических проектов-участников экспозиции форума – это возможность установить междисциплинарные связи, заручиться поддержкой бизнес-ангелов, привлечь инвестиции и внимание российских и международных участников рынка.

Заявки на участие будут приниматься до 28 февраля 2021 года на сайте Российского венчурного форума в режиме онлайн. По желанию команда проекта может принять участие сразу в двух конкурсных отборах, финалы которых пройдут одновременно на площадке форума.

Во время Форума пройдет финальный отборочный тур в Международную программу акселерации, организованную Инвестиционно-венчурным фондом РТ и Pulsar VC. Победители отборочных туров данной программы смогут получить до 5 000 000 Ᵽ на развитие бизнеса. Заявки принимаются до 28 февраля на сайте акселератора http://accelerator.pulsar.vc/ и на сайте РВФ 2021 в разделе «Регистрация стартапов». По итогам Форума будут также рекомендованы 10 стартапов на финансирование по программе поддержки инновационных проектов ИДЕЯ-1000 конкурса Старт-2. Каждый победитель сможет получить до 3 000 000 Ᵽ на проект. Экспертный совет конкурса отберет победителей из числа стартапов, прошедших отборочный тур и представленных на экспозиции Форума. Заявки принимаются на сайте РВФ 2021 до 28 февраля. https://russianventureforum.ru/registration/startup/start2

Программа отборочных туров

До 28.02.2021 – отбор проектов.

Формирование списка стартапов для участия в первом отборочном туре.

До 02.04.2021 – комплексная экспертиза проектов.

Шорт-лист 50 проектов.

04.04.2021 – тренинг для финалистов отборочного тура.

Подготовка стартапов к отбору. Тренировка презентаций.

07.04.2021 – финал отбора. Российский венчурный форум 2021.

Работа стартапов на экспозиции форума, общение с российскими и иностранными инвесторами, руководством Республики Татарстан. Питчи стартапов перед инвесторами. Определение победителей.

pr@ivfrt.ru

+7 (843) 570-39-27

420107, г. Казань, ул. Петербургская, 50

7-8 апреля 2021

Казань

ONLINE