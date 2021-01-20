До 28 февраля ведется прием заявок на участие в StartupExpo RVF

Прием заявок продлится до 28 февраля 2021 года.
Ежегодно StartupExpo RVF становится уникальной витриной проектов для венчурного бизнеса. Более полусотни стартапов, прошедших предварительные экспертизы, готовые к продажам на глобальных рынках и привлечению следующих раундов инвестиций, презентуют разработки пулу инвесторов и более 3000 участников Форума. Для технологических проектов-участников экспозиции форума – это возможность установить междисциплинарные связи, заручиться поддержкой бизнес-ангелов, привлечь инвестиции и внимание российских и международных участников рынка.
Заявки на участие будут приниматься до 28 февраля 2021 года на сайте Российского венчурного форума в режиме онлайн. По желанию команда проекта может принять участие сразу в двух конкурсных отборах, финалы которых пройдут одновременно на площадке форума.
- Во время Форума пройдет финальный отборочный тур в Международную программу акселерации, организованную Инвестиционно-венчурным фондом РТ и Pulsar VC. Победители отборочных туров данной программы смогут получить до 5 000 000 Ᵽ на развитие бизнеса. Заявки принимаются до 28 февраля на сайте акселератора http://accelerator.pulsar.vc/ и на сайте РВФ 2021 в разделе «Регистрация стартапов».
- По итогам Форума будут также рекомендованы 10 стартапов на финансирование по программе поддержки инновационных проектов ИДЕЯ-1000 конкурса Старт-2. Каждый победитель сможет получить до 3 000 000 Ᵽ на проект. Экспертный совет конкурса отберет победителей из числа стартапов, прошедших отборочный тур и представленных на экспозиции Форума. Заявки принимаются на сайте РВФ 2021 до 28 февраля. https://russianventureforum.ru/registration/startup/start2
Программа отборочных туров
До 28.02.2021 – отбор проектов.
Формирование списка стартапов для участия в первом отборочном туре.
До 02.04.2021 – комплексная экспертиза проектов.
Шорт-лист 50 проектов.
04.04.2021 – тренинг для финалистов отборочного тура.
Подготовка стартапов к отбору. Тренировка презентаций.
07.04.2021 – финал отбора. Российский венчурный форум 2021.
Работа стартапов на экспозиции форума, общение с российскими и иностранными инвесторами, руководством Республики Татарстан. Питчи стартапов перед инвесторами. Определение победителей.
pr@ivfrt.ru
+7 (843) 570-39-27
420107, г. Казань, ул. Петербургская, 50
7-8 апреля 2021
Казань
ONLINE
Ежегодно StartupExpo RVF становится уникальной витриной проектов для венчурного бизнеса. Более полусотни стартапов, прошедших предварительные экспертизы, готовые к продажам на глобальных рынках и привлечению следующих раундов инвестиций, презентуют разработки пулу инвесторов и более 3000 участников Форума. Для технологических проектов-участников экспозиции форума – это возможность установить междисциплинарные связи, заручиться поддержкой бизнес-ангелов, привлечь инвестиции и внимание российских и международных участников рынка.
Заявки на участие будут приниматься до 28 февраля 2021 года на сайте Российского венчурного форума в режиме онлайн. По желанию команда проекта может принять участие сразу в двух конкурсных отборах, финалы которых пройдут одновременно на площадке форума.
- Во время Форума пройдет финальный отборочный тур в Международную программу акселерации, организованную Инвестиционно-венчурным фондом РТ и Pulsar VC. Победители отборочных туров данной программы смогут получить до 5 000 000 Ᵽ на развитие бизнеса. Заявки принимаются до 28 февраля на сайте акселератора http://accelerator.pulsar.vc/ и на сайте РВФ 2021 в разделе «Регистрация стартапов».
- По итогам Форума будут также рекомендованы 10 стартапов на финансирование по программе поддержки инновационных проектов ИДЕЯ-1000 конкурса Старт-2. Каждый победитель сможет получить до 3 000 000 Ᵽ на проект. Экспертный совет конкурса отберет победителей из числа стартапов, прошедших отборочный тур и представленных на экспозиции Форума. Заявки принимаются на сайте РВФ 2021 до 28 февраля. https://russianventureforum.ru/registration/startup/start2
Программа отборочных туров
До 28.02.2021 – отбор проектов.
Формирование списка стартапов для участия в первом отборочном туре.
До 02.04.2021 – комплексная экспертиза проектов.
Шорт-лист 50 проектов.
04.04.2021 – тренинг для финалистов отборочного тура.
Подготовка стартапов к отбору. Тренировка презентаций.
07.04.2021 – финал отбора. Российский венчурный форум 2021.
Работа стартапов на экспозиции форума, общение с российскими и иностранными инвесторами, руководством Республики Татарстан. Питчи стартапов перед инвесторами. Определение победителей.
pr@ivfrt.ru
+7 (843) 570-39-27
420107, г. Казань, ул. Петербургская, 50
7-8 апреля 2021
Казань
ONLINE