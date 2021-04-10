До 3 049 млн рублей увеличила выручку в 2020 году компания «Венталл»

Новости
10 апреля 2021

Для рынка металлоконструкций 2020 год стал кризисным: из-за повышения цен на металл по некоторым позициям до 70% и экономического спада были приостановлены многие проекты. В этой непростой ситуации группа компаний «Венталл» сумела увеличить объемы производства, закрепиться в тройке лидеров отрасли и даже запустить новые направления. Не останавливая заводы ни на один день, она в числе прочих реализовала в ушедшем году крупный социально значимый проект для борьбы с пандемией и уверенно стартовала в 2021-м с амбициями и готовностью гибко меняться под потребности клиентов.

Год 2020 в цифрах и достижениях

По итогам 2020 года компания «Венталл» увеличила выручку до 3 049 млн рублей, что на 29% больше, чем в 2019 году. Больше всего выросли объемы производства ЛСТК (на 69%), чернометаллических конструкций (на 31%) и профлистов (на 33%). По состоянию на сегодняшний день на трех производственных площадках компания может выпускать ежегодно до 100 тысяч тонн чернометаллических конструкций, 30 тысяч тонн ЛСТК, 4,1 млн м2 сэндвич-панелей, 20,4 млн тонн профнастила, 36 тысяч тонн минераловатной плиты и 30 тысяч тонн антикоррозийного покрытия методом горячего цинкования.

С начала 2020 года компания плотно вошла в энергетическое строительство, попробовала себя в строительстве инфекционных больниц и заложила фундамент для нанесения огнезащиты непосредственно на заводах. В прошлом году был запущен проект по оптимизации производственных мощностей и начато строительство нового цеха для нанесения многослойной антикоррозийной защиты. Это поможет компании уже через 3-5 лет лучше соответствовать ожиданиям клиентов.

Юрьев Дмитрий Владимирович, коммерческий директор компании «Венталл»:

«Позитивная динамика ценна тем, что мы продемонстрировали ее на фоне резкого и необоснованного роста цен: в 2020 году отдельные виды металлопроката подорожали до 70%. На то было несколько причин: разбалансировка спроса и предложения во время пандемии, рост цен на кокс и руду. Нам пришлось вести сложные переговоры и честно предупреждать клиентов о повышении стоимости в то время, как их бюджеты на строительство давно утверждены. Мы подняли цены, но не так сильно, как выросли цены на металлопрокат, это решение далось нам не просто: например, у зданий ЛСТК ценовая составляющая сырья достигает 75%, это очень много».

Структура рынка сбыта в 2020 осталась прежней: 50% в ней занимают промышленные здания, 20% — здания для энергетической отрасли (электростанции, нефтехимические заводы), 20% — логистические комплексы и склады, 10% — другие объекты: животноводческие комплексы, авиационные ангары, больницы, автосалоны, спортивные комплексы, школы, детские сады. Среди целевых покупателей преобладает крупный и средний бизнес, который строит для себя, активно участвует в реализации проекта и тщательно выбирает поставщиков строительных конструкций и других комплектующих. Такой подход позволяет получить на выходе здания и сооружения самого высокого качества.

Пандемия помогла переоценить возможности

Опыт строительства инфекционных госпиталей кардинально изменил представление о подходах к работе и заставил иначе взглянуть на человеческий капитал компании. Чтобы построить ковидный центр за очень короткое время, компания «Венталл» перешла на почасовое планирование и параллельно выполняла несколько технологических процессов. Это позволило сильно сократить сроки реализации проекта: 19 корпусов общей площадью 27 тысяч квадратных метров были возведены за рекордные для отрасли полтора месяца. Под нужды проекта было отгружено более 100 тысяч м2 сэндвич-панелей.

Планы и перспективы

В «Венталле» умеют работать с изменениями и планируют практиковать это в будущем. В планах на 2021 год — завершить строительство еще одного цеха, нарастить мощности по нанесению покрытий и защиты на металлоконструкции, укрепить позиции продукции компании в премиальном сегменте рынка, сохранить высокие отраслевые стандарты, расширить ассортимент и сократить издержки за счет оптимизации производственного процесса. Последнее в том числе включает изменение подходов к размещению оборудования, что поможет увеличить производительность и оптимизировать затраты для клиента, а значит, стать более конкурентоспособными на рынке металлоконструкций.

Юрьев Дмитрий Владимирович, коммерческий директор компании «Венталл»:

«Мы отказываемся от традиционных подходов и работаем над тем, чтобы выполнять огнезащиту металлоконструкций на заводах, а не на строительных площадках. Мы планируем сделать это нашим конкурентным преимуществом, так как российский рынок металлоконструкций все еще испытывает дефицит технологий и компетенций, чтобы поставить подобные процессы на поток.

В 2021 году мы продолжим двигаться к созданию активной и реальной работающей группы компаний. Сейчас каждая из трех наших площадок —«Венталл», «Венталл-Дон» и «Ди Ферро»— практикует наиболее эффективные методы производства разных видов строительных конструкций. Интегрируя эти конструкции на строительной площадке, наши клиенты смогут экономить время и деньги.

Прошлый год показал, что мы способны мобилизоваться в экстренных случаях и работать так, как никогда не работали раньше. Активно участвуя в строительстве дополнительных корпусов в Коммунарке для лечения больных COVID-19, мы получили колоссальный опыт и компетенции, которые сможем использовать в будущем».

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