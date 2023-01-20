До 31 марта московские школьники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Московский центр «Патриот.Спорт» Департамента образования и науки является крупнейшим центром тестирования комплекса ГТО в Москве. Центр выступил организатором конкурса на лучшее выполнение комплекса ГТО среди школ.

Лучшей среди московских школ стала школа №1220, за ней следуют две школы, призеры конкурса — это школы №950 и №1080. Директор центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев выразил глубокое удовлетворение от возможности наградить школы города, активно развивающие комплекс ГТО в образовательной среде, способствующие проявлению детьми своих способностей в достижении новых вершин. Выполнившие нормативы до 31 марта смогут получить знак отличия ГТО до начала приемных кампаний в вузах.

Также Марат Кучушев рассказал о растущей популярности проекта, к которому ежегодно присоединяются все новые и новые участники. Выполнение учащимся нормативов ГТО и получение им знака отличия позволяет получить дополнительные баллы к ЕГЭ. И теперь начисление баллов производится как за золотые знаки отличия ГТО, так и за серебряные, и бронзовые.