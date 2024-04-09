Доход JOY GROUP в 2023 г. вырос на 48% и достиг $360 млн, заняв 2 место по косметике Китая

Компания Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd. обнародовала свои финансовые результаты за 2023 финансовый год. Группа превысила общий объем розничных продаж в 450 млн долларов США (3 млрд юаней), достигнув отметки дохода в 360 млн долларов (2,61 млрд юаней) и продемонстрировав значительный рост в годовом исчислении на 48% (без учета René Furterer). В настоящее время JOY GROUP занимает 2 место среди китайских внутренних игроков в области декоративной косметики.

JOY GROUP — мультибрендовая косметическая компания с миссией «Создать мир красоты, который приносит радость каждому». Предложения Группы, включающие три основных бренда — JUDYDOLL, JOOCYEE и René Furterer (китайское подразделение), — охватывают различные секторы красоты, в том числе декоративную косметику, уход за волосами и кожей головы. Группа JOY GROUP была включена в авторитетный список 100 лучших компаний WWD Beauty Inc. в 2022 году, заняв 86 позицию.

В 2023 году только JUDYDOLL зафиксировала годовой доход в размере 232 млн долларов США (1,67 млрд юаней), что свидетельствует о стабильном росте в годовом исчислении на 66%. Между тем, JOOCYEE достигла годового дохода в размере 130 млн долларов США (940 млн юаней), что отражает ее рост в годовом исчислении более чем на 25%.

Более того, в октябре 2023 года JOY GROUP наладила стратегическое партнерство с Pierre Fabre Laboratories. С 1 января 2024 года JOY GROUP взяла на себя ответственность за все операции премиального бренда по уходу за волосами и кожей головы René Furterer в Китае, продемонстрировав свое стремление к установлению лидирующего присутствия на рынке средств по уходу за волосами.

В настоящее время JOY GROUP управляет обширной сетью, включающей флагманские магазины на основных платформах электронной коммерции, более 50 офлайн-бутиков и общенациональное присутствие в более чем 10 000 офлайн-магазинов декоративной косметики по всему Китаю. Кроме того, благодаря своей собственной косметической фабрике и лабораториям, JOY GROUP может похвастаться возможностями полной цепочки поставок под ключ, включая исследования и разработки, производство, маркетинг и продажи.

Аллан Лю (Allan Liu), президент JOY GROUP, подтвердил приверженность группы своей стратегии глобализации. С 2020 года JOY GROUP активно расширяет свое присутствие на зарубежных рынках, завоевывая значительную популярность на рынках Японии и АСЕАН. Группа стремится к дальнейшему расширению своего присутствия на быстрорастущих потенциальных рынках, таких как Австралия, Канада и Ближний Восток.