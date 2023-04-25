Докладчики из Mercedes-Benz Mobility, McKinsey Company и Нордеа Банк выступят на саммите SAFe

Компания Scaled Agile, Inc. объявила список основных докладов и докладчиков на пражском саммите SAFe Summit 2023, который будет проходить с 15 по 17 мая в Праге, Чешская Республика, в отеле Hilton Prague возле реки. Это мероприятие представляет собой крупнейшее в мире объединение экспертов SAFe и идейных лидеров отрасли, ориентированных на ускорение цифровой трансформации и развитие конкуренции на быстро растущем рынке.

Участникам будет представлена возможность развить навыки, обменяться знаниями, познакомиться с другими специалистами в области, пообщаться с идейными лидерами и влиятельными лицами, а также воочию увидеть, как предприятия используют систему SAFe, чтобы постоянно приносить пользу своим клиентам.

«Общая картина проблем и возможностей меняется, и система SAFe тоже», — заявил Крис Джеймс (Chris James), генеральный директор компании Scaled Agile, Inc. — Сейчас рынок заполоняют передовые технологии, такие как искусственный интеллект, а SAFe развивается для поддержки таких интеграций, и на мероприятиях саммита SAFe Summit охватывается эта новая тема. В этом году для нас большая честь приветствовать Дэвида Харви (David Harvey) из McKinsey & Company, который выступит с основным докладом о том, как ведущие фирмы внедряют свои методы использования искусственного интеллекта для полной реализации своего ценностного потенциала, и как развитие генеративного ИИ в последнее время меняет пространство возможностей».

Основные доклады и истории клиентов на мероприятии:

Основной доклад: «Использование возможностей искусственного интеллекта»

Докладчик: Дэвид Харви, менеджер по взаимодействию в компании McKinsey & Company, Inc.

Основной доклад: «Бизнес во благо — это хороший бизнес»

Докладчик: Марга Хук (Marga Hoek), MBA, эксперт по развитию устойчивого бизнеса

Основной доклад клиента: Mercedes-Benz Mobility AG

«Наш путь: легко ли будет перейти на SAFe? Никто не говорил, что это будет легко!»

Докладчик: Гюльназ Ӧнес (Gülnaz Ӧnes), главный директор по информационным технологиям

Основной доклад клиента: Нордеа Банк

«Превращение банка с 200-летней историей в современного лидера цифровых трансформаций»

Докладчик: Джейкоб Свендсен (Jacob Svendsen), руководитель офиса One Digital, и Рене Хёйбен (Rene Huijben), руководитель отдела обучения, дизайна, сборки и технологий

В программе презентаций историй клиентов представлены компании Amadeus, Deutsche Lufthansa AG, Robert Bosch Automotive, Société Générale и Vodafone