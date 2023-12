Документальный фильм «Craft Artists in Shanghai» набрал 1 миллион просмотров на YouTube

Серия документальных фильмов «Craft Artists in Shanghai» производства Шанхайской академии искусства и дизайна (Shanghai Art & Design Academy, SADA) набрала более 1 миллиона просмотров 8 эпизодов на официальном канале YouTube с момента выпуска в октябре.

Преподаватели SADA в течение 6 лет учили студентов снимать и продюсировать серию документальных фильмов, рассказывающую о мастерах нематериального культурного наследия и полном процессе создания шедевров, а также о том, как новые технологии влияют на традиционное китайское ремесло с разных точек зрения.

В эпизоде «Craft Artists in Shanghai: Jade Carving» участвует Чжао Пичэн (Zhao Picheng), преподаватель резьбы по нефриту в SADA, описывая весь процесс того, как он ищет нефрит, дизайн и создает резьбу по нефриту, применяя отточенные навыки.

Хан Хуичжи (Han Huizhi), арт-директор музея Han Tianheng Art Museum участвует в эпизоде «Craft Artists in Shanghai: Ink Slab Carving», в котором высказывается мысль о том, что «сегодняшние изделия станут экспонатами завтра», и прослеживается, как он выбирает материалы, дизайн, создает и выставляет красочные плиты.

Так как в цифровую эпоху технологии значительно влияют на традиционные китайские ремесла, документальный фильм также уделяет внимание тому, как технологии влияют и даже стимулируют производство изделий, в эпизоде «Craft Artists in Shanghai: Digital Twin». Съемочная группа взяла интервью у Ванг Цайюнь (Wang Caiyun), директора по резьбе по нефриту SADA, и Сюй Хао (Xu Hao) из Центра цифрового накопления и культурных коммуникаций нематериального наследия (Center for Digital Accumulation and Cultural Communication of Intangible Heritages) и показала, как искусство резьбы по нефриту пересекается с современными цифровыми технологиями.

«Ремесла — это один из способов объединения истории и культуры народа. Нам выпала честь показать документальный фильм аудитории, которая любит традиционные ремесла, по всему миру, и мы надеемся помочь большему числу людей понять и почувствовать традиционных китайских мастеров, которые долго оттачивали свои навыки, а также оценить обаяние китайской культуры», — сказала Лирн Ин (Lin Ying), режиссер серии.

Документальный фильм транслировался на каналах Shanghai Television и China Educational Television, а также демонстрировался на выставке 2023 Shanghai Education Expo в сентябре и на экспозиции «Блестящее искусство и ремесла: выставка шанхайского нематериального культурного наследия» в октябре Словацком народном музее в Братиславе в рамках Международной передвижной выставки китайского традиционного изобразительного искусства.