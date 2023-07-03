Долгосрочная стратегия частного владения способствует быстрому росту компании Lockton

Мир
3 июля 2023

Крупнейшая в мире независимая частная страховая брокерская компания Lockton сообщила о 17% росте выручки на постоянной валютной основе, а ее органический доход вырос на 16% за финансовый год, закончившийся 30 апреля 2023 года. Lockton сообщила о глобальных поступлениях в размере 3,1 млрд долларов, в то время как общемировой доход составил 2,7 млрд долларов за 2022 финансовый год. Показатели роста доходов представлены на постоянной валютной основе.

Компания сообщила о значительном росте выручки в 2023 финансовом году, в то время как в предыдущем финансовом году был достигнут рекордный органический рост выручки – 27%. Операционная деятельность компании Lockton, ее международные операции и транснациональная деятельность по перестрахованию продемонстрировали двузначный органический рост, что наглядно показывает преимущества все более диверсифицированной платформы. 

«Семейство Lockton гордится тем, что сохраняет частную собственность компании на протяжении поколений», – заявил исполнительный председатель компании Рон Локтон. «Наша неизменная приверженность снижению маржи акционеров и реинвестированию в услуги, культуру и рост дают огромный импульс и открывают новые возможности для людей. Такой рост является прямым результатом стремления наших сотрудников к обеспечению лучших решений для клиентов».

В 2023 финансовом году компания Lockton расширила географическое присутствие за счет новых представительств в Колумбии, Омане и Швеции, а также укрепила свое присутствие в Бразилии благодаря недавнему приобретению THB Brazil. Это было дополнено значительными инвестициями и привлечением лучших специалистов в сфере кибербезопасности, частных решений по управлению рисками, морских и финансовых услуг. Практика предоставления льгот Lockton также перешла к кадровым решениям, отражающим целостный подход Lockton к обеспечению большего успеха клиентов за счет улучшения качества жизни своих сотрудников.

Компания Jack Lockton основала Lockton Companies в 1966 году и убеждена в том, что интенсивная ориентированность на клиента, создание культуры заботы, расширение прав и возможностей людей и сохранение приватности будут в совокупности создавать особое место для клиентов и выдающихся талантов», – заявил глава компании Питер Клун. «Наш экспоненциальный рост является результатом того, что мы сохраняем верность его бизнес-философии в сочетании с волей наших сотрудников».

Удостоенная наградами культура Lockton признана по всему миру, в том числе сертифицирована как отличное место для работы в Австралии и Мексике, удостоена самой высокой награды по версии B-Heart в Великобритании и признана одним из лучших мест для работы в сфере страхования в течение 14 лет подряд и лучшей управляемой компанией США в течение трех лет подряд. 

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