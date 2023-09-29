DOLGOV PRO подвело итоги августа 2023 года на первичном рынке Московского региона

Общество
29 сентября 2023

Брокерское агентство недвижимости DOLGOV PRO подвело итоги августа 2023 года на первичном рынке Московского региона исходя из анализа сделок компании в премиум-сегменте.

Результаты аналитики показывают увеличение доли реализованных квартир с чистовой отделкой на первичном рынке столицы во всех сегментах на 28%. Ранее данный формат жилья был наиболее востребован в проектах комфорт-класса, однако в августе спрос на лоты премиум-класса с дизайнерским ремонтом показал значительный рост — квартир с чистовой отделкой реализовано на 79% больше чем месяцем ранее.

Среди московских новостроек премиум-сегмента лидером по предложению квартир с дизайнерской отделкой стал жилой комплекс High Life от ГК «Пионер». Проект реализуется в Даниловском районе Москвы, вблизи станции метро «Павелецкая». Данный комплекс является единственным премиальным проектом в Южном административном округе столицы. По количеству экспонируемых лотов данного формата второе место занимает ЖК Prime Park, а третье — ЖК «Остров».

 «Ведущие девелоперы Москвы поддерживают тренды на новые запросы покупателей квартир премиум-класса. Вслед за августовским бумом спроса на лоты первичного рынка начал активно расти и спрос на лоты с высококачественной отделкой в премиум-сегменте», — резюмировал Дмитрий Долгов, генеральный директор брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO.

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