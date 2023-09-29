Брокерское агентство недвижимости DOLGOV PRO подвело итоги августа 2023 года на первичном рынке Московского региона исходя из анализа сделок компании в премиум-сегменте.

Результаты аналитики показывают увеличение доли реализованных квартир с чистовой отделкой на первичном рынке столицы во всех сегментах на 28%. Ранее данный формат жилья был наиболее востребован в проектах комфорт-класса, однако в августе спрос на лоты премиум-класса с дизайнерским ремонтом показал значительный рост — квартир с чистовой отделкой реализовано на 79% больше чем месяцем ранее.

Среди московских новостроек премиум-сегмента лидером по предложению квартир с дизайнерской отделкой стал жилой комплекс High Life от ГК «Пионер». Проект реализуется в Даниловском районе Москвы, вблизи станции метро «Павелецкая». Данный комплекс является единственным премиальным проектом в Южном административном округе столицы. По количеству экспонируемых лотов данного формата второе место занимает ЖК Prime Park, а третье — ЖК «Остров».

«Ведущие девелоперы Москвы поддерживают тренды на новые запросы покупателей квартир премиум-класса. Вслед за августовским бумом спроса на лоты первичного рынка начал активно расти и спрос на лоты с высококачественной отделкой в премиум-сегменте», — резюмировал Дмитрий Долгов, генеральный директор брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO.