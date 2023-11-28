Dominanta станет «Генеральным партнером» воркшопа «О! Концепт-Лаб» в рамках VI выставки-форума лучших выпускников «Отлично!»

Девелоперская компания Dominanta впервые стала «Генеральным партнером» воркшопа «О! Концепт-Лаб», который пройдет с 11 ноября по 12 декабря 2023 года в рамках VI выставки-форума лучших выпускников «Отлично!». Команды сформированы из молодых специалистов различных направлений дизайна, архитектуры, рекламы и PR из более чем 45 вузов России. Для многих участников такая междисциплинарная работа пройдет впервые. Они смогут получить новые знания и реальные кейсы в портфолио для дальнейшего развития в этих направлениях.

Мария Александрова, директор по продукту и рекламе девелоперской компании Dominanta, отметила: «Мы заинтересованы в поиске свежих идей и новых специалистов, которые смогут открыть альтернативные грани в дизайне, архитектуре, рекламе и PR. Для нас участие в этом воркшопе– возможность встать на новый творческий путь и найти иной вектор развития. Нам бы хотелось искать партнеров нестандартным способом, поскольку рынок довольно узкий, и компаний-представителей на нем немного. Нам не представляется возможным заниматься поиском партнеров только лишь среди устоявшихся лидеров рынка, так как мы готовы и открыты к экспериментам, чтобы получать нестандартные решения. А «О! Концепт-Лаб» может оказаться нашим новым стартом, на который мы возлагаем большие надежды».

Выставка-форум «Отлично» проходит с 2018 года. Цель мероприятия — объединить молодых выпускников разных направлений дизайна для повышения их знаний и навыков при работе с реальными кейсами. Воркшоп «О! Концепт-Лаб» – важная составляющая форума. Он помогает участникам узнать друг друга, а также лично познакомиться с партнерами и организаторами выставки-форума. Кроме того, они станут соавторами концепций, которые будут оцениваться профессиональными экспертами рынка. Все участники получат диплом лауреата первой степени, также им будет присвоено звание «Лучшего выпускника 2023». Главным преимуществом воркшопа является опыт командной работы с разными специалистами из разнообразных сфер – команды смешаны по профессиям: архитекторы, дизайнеры, специалисты по рекламе и PR и т.д. Также участники получат уникальную возможность вести прямую коммуникацию с заказчиками – представителями бизнеса – во время выставки-форума.

Программа «О! Концепт-Лаб» пройдет в несколько этапов: установочная конференция, образовательные треки, исследование, концепты, решения, подготовка презентаций, презентация концепций.

По результатам воркшопа команды представят презентации (пояснительную записку – продукт), которые расскажут о ходе разработки, начиная с брифинга, всех важных элементах и нюансах на каждом этапе; альбом со скетчами – хранилище, в котором будут размещены референсы, скетчи, иллюстрации и другая иллюстративная информация согласно темам и заданиям; коммуникационную стратегию (реклама и PR); финальную презентацию проекта – спроектированное концептуальное решение, отвечающее всем поставленным заказчиком задачам.

В состав экспертного совета войдут Дмитрий Наринский – академик отделения Международной академии архитектуры в Москве (МААМ), эксперт Союза архитекторов России в области градостроительства и территориального планирования, директор Института градостроительства ФАУ «РосКапСтрой», профессор ВШУ НИУ ВШЭ; Алексей Комов, главный архитектор Калуги, член Президиума Союза Архитекторов России, куратор Международного архитектурного фестиваля «Зодчество» Член-Корреспондент Российской Академии Художеств; Никита Асадов, главный архитектор проектов архитектурного бюро ASADOV.

По окончании VI выставки-форума девелопер Dominanta получит уникальный готовый концепт для своих проектов, разработанный молодыми перспективными специалистами, имеющими «свежий взгляд» на дизайн, архитектуру, рекламу и PR. Это прекрасная возможность посмотреть на привычные идеи под новым углом.