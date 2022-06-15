ДОМУС.СФЕРА: Земля — наш домик на дереве

Основной темой АРХ-Москвы в 2022 году стала Устойчивость. Самые смелые идеи на эту тему и в данных обстоятельствах были продемонстрированы в рамках спецпроекта NEXT — площадки для высказывания молодых и перспективных. Бюро А4, известные своими проектами комплексного благоустройства, продемонстрировали свою формулу данного понятия, вектором направленную в будущее. Экспозицию идей можно увидеть в рамках спецпроекта NEXT и на Интернет-площадках Арх-Москвы. Команда Бюро А4 выиграла в номинациях: самая футуристичная работа/инсталляция в голосовании на тг-каналах конкурса и его кураторов (вместо ГАФа и НЕКСТ).

“Человечество всегда стремится к устойчивости. Благодаря этому стремлению оно находится в развитии: движется вперёд, преодолевает гравитацию, ищет путь к другим планетам в попытке приоткрыть завесу тайны будущего”, — отметил партнер бюро А4 Сергей Марков. — Человек будущего найдёт жизнь за пределами Земли и создаст Домус.Сферу – новую среду обитания в Домус.Тубах. Сохраняя привычный уклад жизни в новом типе жилья, человек отправится в путь к новым планетам”.

Земля тем временем обретёт покой и отдохнет от пагубного воздействия человека. Она станет эмоциональным воспоминанием для всего человечества; это наш домик на дереве, который мы будем вынуждены покинуть, повзрослев, но в который будем мечтать вернуться.

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Справка о работе

Человек будущего найдёт жизнь за пределами Земли и создаст Домус.Сферу – новую среду обитания в Домус.Тубах. Сохраняя привычный уклад жизни в новом типе жилья, человек отправится в путь к новым планетам.



Справка о Бюро А4

Бюро А4 основано в 2014 году. Архитекторы с успехом исследует новые типологии и создают проекты, любимые пользователями: павильон “Книги” на ВДНХ, кинотеатр Пионер в Музеоне, интерьеры книжного магазина Pioner Bookstore на Кутузовском, благоустройство Космодамианской набережной.

В девелоперских проектах подход бюро основан на знании нюансов продукта, благодаря чему предлагаются яркие архитектурные решения маркетинговых и экономических задач.

Партнеры бюро Сергей Марков и Алексей Афоничкин вместе учились сначала в архитектурной школе при МАРХИ, потом в МАРХИ. Оба партнера участвуют в проектировании и архитектурной деятельности, параллельно с этим Сергей Марков фокусируется на стратегическом развитии и общем управлении, Алексей Афоничкин – на операционной деятельности по проектированию

В 2021 году в качестве директора по развитию к команде присоединилась Наталья Маркова.