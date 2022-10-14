Дорога в Рио на CS:GO: дойдут только лучшие

Восемнадцатый в истории турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive начнется меньше, чем через месяц. Это крупнейший турнир по CS:GO, проводящийся при поддержке Valve, и уже второй в нынешнем году. Чемпионом последнего мажора CS:GO (PGL Major Antwerp 2022) является FaZe Clan.

Призовой фонд осеннего мажора — $1 250 000. Награда за первое место — $500 000. Спонсоры турнира — Intel, DHL, 1xСтавка и Monster Energy. С 31 октября по 13 ноября 2022 года в великолепном Рио-де-Жанейро сразятся 24 лучшие команды мира, прошедшие с 4 по 9 октября отборочные этапы в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Океании.

Этап для 16 участников со статусом Challengers и Contender будет проходить с 31 октября по 3 ноября. Следующий этап — для 8 команд со статусом Legends и лучших из Challengers — с 5 по 8 ноября. Этап Champions для 8 лучших Легенд запланирован на 10 — 13 ноября.

На сегодняшний день у нас есть 52 коллектива, претендующих на битву в Рио. По оценкам экспертов, в американской лиге Liquid, Complexity и Evil Geniuses — несомненные фавориты. FURIA, вероятно, присоединится к лидерам, оставив всего 2 путевки трем другим командам — Imperial, 00NATION и MIBR. Похоже, именно между ними развернется борьба не на жизнь, а на смерть. Что касается paiN и TeamOne, то им нужно очень постараться, чтобы перенести свой успех с регионального на мировой уровень.

Из европейских команд группы А наиболее интересны опытные FaZe, Cloud9, G2, Team Spirit и NIP, а также fnatic, Eternal Fire и forZe. Датский клуб Astralis — особенная история: здесь были и скандалы, и замены, и чудом не случившийся проигрыш на прошлом RMR-турнире. Нашу страну представляют Team Spirit, Cloud9, forZe, 1win и Aurora Gaming

В группе B уверенно выглядят NAVI, Vitality, Heroic, MOUZ, OG и Outsiders (российский состав), а вот ENCE, прошедшая через громкое поражение, — темная лошадка. Сложнее всего прогнозировать игру FANTASY, K23 (наши соотечественники, выступающие за Казахстан) и Monte, которые на каждом следующем RMR-турнире превосходят ожидания. Посмотрим, что они покажут в этот раз.

Лидер азиатского региона TYLOO не будет принимать участие в квалификации на мажор в Рио. За путевку поборются IHC, Rare Atom (бывшие ViCi), Grayhound и JiJieHao International. Эксперты считают фаворитом Grayhound, остальные же команды представляются примерно равными.

Турнир обещает быть очень и очень зрелищным и захватывающим. Билеты на финальные дни чемпионата раскупили за час еще в мае. Количество же оффлайн болельщиков уже достигло 100 тысяч. Из-за огромного интереса было принято решение провести ивент при зрителях — в одном из павильонов выставочного комплекса Риосентро и на Олимпийской арене. Причем на арене, чтобы увеличить количество мест для фанатов построят специальную сцену для игроков.

В Бразилии CS:GO — почти такой же национальный вид спорта, как футбол. Для бразильских команд, а это FURIA (по данным букмекерской конторы 1хСтавка, их коэффициент в конце сентября был равен 1.15), paiN Gaming (1.30), MIBR (1.36), 00Nation (1.45), TeamOne (2.00), O Plano (5.00) и Arctic Esports (20.00), — пройти на EM Rio Major 2022 — дело чести.

Что же, похоже, нас ждет одно из ярчайших событий в киберспорте в уходящем году. Старт уже дан. Следите, болейте, и может быть, именно ваш любимчик поймает в солнечном Рио большую удачу.