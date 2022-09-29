Достижения в 2021 году позволили коммерческому директору «Интерлизинга» войти в «ТОП-1000 российских менеджеров»

Ассоциация менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ» опубликовали результаты ежегодного рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров».

Коммерческий директор компании «Интерлизинг» Сергей Жарков вошел в ТОП-100 коммерческих директоров в финансовом секторе за достижения 2021 года в рамках своей деятельности.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена.

Итоги публикуются на страницах федерального тиража газеты «КоммерсантЪ» в сентябре каждого года. Главная задача рейтинга – выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов – представителей различных отраслей и направлений деятельности.