Dreame Technology добилась значительного роста на зарубежных рынках

Dreame Technology (также известная как Dreametech) – быстроразвивающаяся компания, один из лидеров в сфере интеллектуальных устройств для уборки дома – озвучила свои достижения на зарубежных рынках в 2022 году. Общий доход от продажи электроники вырос более чем на 200%.

В 2022 году компания Dreame Technology активно развивалась в Европе, России и Юго-Восточной Азии, достигнув значительного роста. Среди вышеупомянутых территорий Nordic (Северный) регион увеличился более чем на 700% по сравнению с 2021 годом, а Западноевропейский регион – более чем на 150%. Благодаря тому, что Dreame Technology достигла значительного прорыва в Европейском регионе, флагманский робот-пылесос DreameBot L10s Ultra, который на тот момент представлял собой наивысшую технологическую мощь компании Dreame Technology, занял первое место в категории «Роботы-пылесосы» на Amazon и Mediamarkt в Германии, второе место в категории «Пылесосы» и 4-е место в категории «Средства для уборки дома» во время «Черной пятницы 2022».

Как технологическая компания, которая специализируется на интеллектуальной бытовой технике с технологией электродвигателей №1 в мире, обеспечивающей самые высокие в мире RPM (обороты в минуту), Dreame Technology разработала технологию высокоскоростных цифровых двигателей со скоростью вращения 160 000 RPM, 180 000 RPM и резервом 200 000 RPM. Компания Dreame Technology также выпустила четыре категории беспроводных вертикальных пылесосов, роботов-пылесосов и швабр, пылесосов для сухой и влажной уборки и высокоскоростных фенов, что делает их универсальными вариантами для домашнего хозяйства.

В 2022 году Dreame Technology достигла быстрого роста во многих зарубежных регионах. Рост выручки компании за рубежом превысил 60%, из которых российский регион вырос более чем на 350%, Юго-Восточная Азия – более чем на 450%, Северная Европа – более чем на 700%, Западная Европа – более чем на 150%.

Лидеры продаж в Германии : во время мероприятия «Черная пятница 2022» Dreame L10s Ultra занял 1-е место среди роботов-пылесосов на Amazon и Mediamarkt в Германии, 2-е место среди пылесосов и 4-е место среди всех средств для уборки;

Лидеры продаж во Франции, Италии и Испании : Dreame В 2022 году беспроводной пылесос T30 в течение двух месяцев подряд занимал первое место по продажам среди товаров стоимостью 400 евро на французском Amazon; Пылесос Dreame D9 стал самым продаваемым пылесосом в диапазоне 200-300 евро во Франции, Италии и Испании;

Лидеры продаж в России : общий объем продаж российского рынка на AliExpress вырос на 400% по сравнению с предыдущим годом.