Dreame Technology вновь революционизирует концепцию уборки полов

Быстроразвивающаяся компания Dreame Technology, лидер в области интеллектуальной бытовой техники, представит в Европе два новых революционных продукта, способных полностью адаптироваться к различным сценариям применения. Пылесос для сухой и влажной уборки M12 и пылесос для сухой и влажной уборки H12 Pro.

M12

Пылесос для сухой и влажной уборки

Интеллектуальное устройство для уборки полов M12 обеспечивает эффективную сухую и влажную уборку твердых напольных покрытий плюс ручную уборку остальной части дома. Пылесос для сухой и влажной уборки имеет усовершенствованную конструкцию, которая помогает очищать плинтуса и справляться с труднодоступными углами. Продолжительность работы стала важным критерием для электрооборудования, и поэтому M12 оснащен шестью аккумуляторами емкостью 4000 мА·ч, обеспечивающими более получаса влажной и сухой уборки или до 60 минут ручной уборки пылесосом за одну зарядку. В то же время большой резервуар с чистой водой объемом 920 мл обеспечивает достаточный объем воды для интенсивной уборки твердых напольных покрытий. Кроме того, M12 рационально регулирует мощность всасывания в режиме реального времени в соответствии с выявленными проблемами, обеспечивая эффективную очистку с одновременной минимизацией шума и экономией электроэнергии.

Выньте ручной пылесос, оснащенный мощным бесщеточным электродвигателем, из основного модуля для удобной уборки вручную. С помощью M12 вы можете чистить диваны, настольные компьютеры, подоконники и многое другое, что делает уборку исключительно гибкой. При максимальной мощности всасывания 12 кПа M12 обеспечивает надежную очистку любых типов загрязнений в доме.

Модель M12 будет доступна на онлайн и офлайн платформах MSD в Германии с 28 октября и в магазинах Amazon в остальной Европе с 25 ноября. Цена для всех платформ составляет 529 евро.

Пылесос для сухой и влажной уборки H12 Pro

Модель H12 Pro разработана для тщательной очистки от края до края, решая проблему труднодоступных углов и очистки брызг и пятен рядом с плинтусами. В этой модели при влажной и сухой уборке щетка способна дотянуться в любой конец для очистки намного ближе к краям и удалять грязь более тщательно.

H12 Pro обладает мощной функцией самоочистки. H12 Pro очищает сам себя благодаря скребку с зазубринами, который убирает волосы и грязь со щетки, так что во время уборки она всегда остается чистой. Поместите пылесос на основание и просто нажмите на кнопку, чтобы тщательно промыть ролик, вращающийся вперед и назад, пока он не станет чистым. После самоочистки щетка полностью высушивается горячим воздухом всего за полтора часа для предотвращения появления плесени, грибка и неприятного запаха.

В H12 Pro используется конструкция с двумя резервуарами. Резервуар для чистой воды объемом 900 мл и резервуар для использованной воды объемом 700 мл обеспечивают достаточный объем воды для тщательной очистки твердых напольных покрытий по всему дому. Большой резервуар для воды может сократить количество раз смены воды во время уборки, что делает его удобным для больших площадей.

H12 Pro поступит в продажу на Amazon с начала ноября за 529 евро.