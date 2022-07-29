Dynata становится партнером Google по межмедийной оценке эффективности рекламы на YouTube

Компания Dynata — крупнейшая в мире платформа обработки данных для их первичного анализа, активации и измерения — сегодня расширила свое партнерство с Google в качестве стороннего поставщика услуг по оценке эффективности рекламы, получившего разрешение на включение YouTube в межмедийное исследование. Теперь бренды и агентства могут использовать рекламные решения компании Dynata для оценки эффективности рекламы, оптимизации затрат на СМИ и улучшения финансового результата маркетинга на YouTube за счет анализа эффективности их рекламы на YouTube по сравнению с телевизионными, печатными или любыми другими измеряемыми цифровыми, социально-сетевыми или традиционными СМИ.

Фрагментация СМИ сделала еще более сложной задачу точной оценки влияния рекламы по всем издателям и каналам. Теперь Dynata позволяет любой компании лучше понять, как кампания влияет на потребителей на всех уровнях воронки продаж в целом, по всем каналам.

В 2020 году компания Dynata получила разрешение на измерение эффективности рекламы на YouTube в рамках цифровой рекламной кампании с использованием центра данных Ads Data Hub от Google. Исследования компании Dynata в различных средствах массовой информации, включая нецифровые медиаканалы, такие как телевидение, радио, печать и средства наружной рекламы, измеряют медиаэффективность воздействия цифровой рекламы на участников исследований по сравнению с другими типами рекламы на различных каналах. И теперь впервые YouTube может быть включен в качестве медиаканала в таких исследованиях.

«Добавление такого популярного канала как YouTube в наши предложения по межмедийной оценке еще больше расширяет наши возможности по оказанию клиентам помощи в точной и всеобъемлющей оценке эффективности рекламы, — заявил глава компании Dynata Гэри С. Лабин (Gary S. Laben). — Эта возможность усиливает наше стремление помогать нашим клиентам не только получать аналитические данные, но и активировать их, измерять общий финансовый результат маркетинга и в конечном итоге стимулировать рост».